Remigen Wieder eine Swisscom-Panne: 460 Haushalte und Betriebe drei Tage ohne Festnetz und Internet Wer in Remigen über Swisscom Surfen, Telefonieren oder Fernsehen wollte, brauchte ab Sonntag Improvisationstalent. Auch die Gemeindeverwaltung musste umorganisieren. Erst am Mittwochnachmittag war die Störung behoben.

«Wir wollen Antworten und von der Swisscom wissen, ob so ein Vorfall immer wieder passieren könnte», stellt Remigens Gemeindeammann Markus Fehlmann klar. Denn für die betroffenen Privaten, die Gemeinde und die Betriebe sei der Ausfall des Internets und der Festnetztelefonie ein tiefer Einschnitt gewesen.

Gemeinde richtet Handy-Notfallverbindung ein

Auch im Gemeindehaus Remigen war das normale Arbeiten drei Tage lang nicht möglich. Die Angestellten der Verwaltung wurden ins Homeoffice geschickt. Dort konnten zumindest die auswärtigen Mitarbeitenden – und das sind bei der Gemeinde Remigen die meisten – normal arbeiten.

Die Swisscom-Leitungen waren in Remigen drei Tage lang ausser Betrieb (Symbolbild). Keystone

Über die übliche Telefonnummer war die Gemeinde bis Mittwochnachmittag nicht zu erreichen. Es sei keine einfache Angelegenheit gewesen, so Markus Fehlmann gegenüber dem SRF-Regionaljournal: «Wir mussten kurzerhand eine Handy-Verbindung für unser Gemeinde-Haupttelefon einrichten.»

Die Schalter waren in reduziertem Umfang weiterhin geöffnet und auch die Internetseite der Gemeinde war erreichbar. Die mobile Datenverbindung und die Handy-Telefonie waren von der Störung nicht betroffen.

Wasser im Kabelschacht als Auslöser

Doch wie konnte das überhaupt passieren? Nach den schweren Regenfällen am Pfingstwochenende drang Wasser in einen Kabelschacht der Swisscom. Ein Datenkabel wurde zerstört, was den Ausfall von Festnetztelefonie und Internet zur Folge hatte. Die Reparatur sei komplex und zeitintensiv, hielt die Swisscom noch am Dienstag auf ihrer Website fest.

Am Mittwoch wurden die 460 betroffenen Kundinnen und Kunden dann schrittweise wieder ans Netz angeschlossen. Für viele von ihnen ist die Angelegenheit aber noch nicht ganz gegessen. Wie Gemeindeammann Markus Fehlmann warten sie noch auf Antworten. (pin/agt)