Remigen Verlängerter Rebberg- und Naturwanderweg eingeweiht: Ein Themenweg für alle Sinne auf 4,2 Kilometern Der bestehende Rebberg- und Kulturweg in Remigen wurde mit einem Naturwanderweg erweitert und am Freitagabend eingeweiht. Wer sich auf den Weg begibt, lernt vieles über tier- und naturgerechte Pflege der Rebberge sowie den Naturschutz.

Die Gäste der Einweihung vor dem Beginn der Wanderung. Bild: Ina Wiedenmann

Wanderfreunde wissen es längst. In der Region Brugg gibt es mehrere Kultur- und Themenwanderwege wie die Römerstrasse und den Flösserweg. Jetzt kommt als weiterer, attraktiver Erlebnisparcours der verlängerte Rebberg- und Naturwanderweg in Remigen hinzu. Dieser entstand aufgrund der Initiative des Juraparks, in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Remigen, mit Unterstützung des Weingutes Hartmann und dem Forstbetrieb Remigen.

Eine kürzere, 4,2 Kilometer lange, kinderwagentaugliche Route, vermittelt mit anschaulichen Tafeln Wissen zu Flora und Fauna, über den Weinbau, den Wald und die Natur am Bützberg. Sie verläuft vom Remiger Kirchlein St. Peter aus mitten durch den Rebberg, über den fjordähnlichen Geländeeinschnitt Oberweiel, zurück über die obere Geländekante, dem Waldesrand entlang, von wo aus man einen herrlichen Blick aufs Dorf, die umliegende Hügellandschaft, die Lägeren und das Wasserschloss geniessen kann. Die längere Route bietet für die Sportlicheren weitere 4,7 Kilometer auf dem Waldwanderweg von Remigen.

Neun Infotafeln vermitteln Wissenswertes entlang des Weges

Gemeindeammann Markus Fehlmann erhofft sich mit dieser erweiterten, naturorientierten Attraktion, das Dorf noch bekannter zu machen. Es ist mit seinen 25 Hektaren Reben die drittgrösste aargauische Winzergemeinde.

Informative Tafeln entlang des Weges vermitteln Wissenswertes. Bild: Ina Wiedenmann

Bruno Hartmann legte im Jahr 2009 mit mehreren Remiger Winzern zusammen bereits den Reb- und Kulturweg an. Thomas Vetter, Präsident vom Jurapark Aargau, überreicht zum Dank Bruno Hartmann für sein enormes Engagement eine Urkunde, bevor die rund 90 Einweihungsgäste sich auf den Weg machen.

Neun Informationstafeln beschreiben entlang des Weges den örtlichen Weinbau, das Wunder der Traubenreife sowie die 20 Rebsorten, die in Remigen kultiviert werden. Bruno Hartmann erzählt von Weinbergpfirsichen und Wildrosen und erklärt, dass Vielfalt in der Natur wichtig ist.

Im Römer-Rebberg, dem Aussenlager von Vindonissa, wird gezeigt, wie die Legionäre vor 2000 Jahren die Reben hierher brachten. Dank einer Sitzgelegenheit können dort die Gäste bei Bedarf etwas verweilen und sich mit frischem Wasser stärken.

Die seltene Goldammer ist zu hören, wenn man aufpasst

Revierförster Oliver Frey setzt auf den rund 43 Hektaren Wald mehrere Naturschutzprojekte um. Er betont, dass Kleinstrukturen, wie zum Beispiel aufgetürmte Ast- oder Steinhaufen, rund um Remigen für viele Lebewesen überlebensnotwendig sind, Magerwiesen auch Trockenwiesen genannt werden und zu den artenreichsten Lebensräumen Mitteleuropas zählen.

4 Bilder 4 Bilder Rund 90 Personen machten sich am Freitag auf die Einweihungswanderung. Bild: Ina Wiedenmann

Anja Trachsel, Projektleiterin Natur und Landschaft vom «Jurapark Aargau», motiviert unterwegs alle zu einer Achtsamkeitsübung. Wir schliessen die Augen und hören: zunächst ein Auto, dann das Rauschen des Windes und nach weiteren Sekunden mehrere Vogelstimmen, unter anderem die seltene Goldammer. Der Abend endet gesellig mit Wasser, Wein und Risotto.

Wer sich auf den Rebberg- und Naturwanderweg von Remigen begibt, lernt vieles über tier- und naturgerechte Pflege der Rebberge sowie den Naturschutz und kann herrliche Eindrücke mit nach Hause nehmen.