Remigen Jahreskonzert mit Aerobic-Einlage: Das passiert, wenn zwei Vereine zusammenspannen Beim Jahreskonzert zeigte sich die Musikgesellschaft Remigen in alter Frische. Ausserdem gab es noch eine Darbietung der ganz besonderen Art.

Wie gut Sport und Musik zusammenpassen, zeigte das Aerobic-Team vom STV Remigen zusammen mit der Musikgesellschaft Remigen. Deborah Bläuer

Nicht nur musikalisch, sondern auch modisch in Topform präsentierte sich die Musikgesellschaft Remigen an ihrem Jahreskonzert am Samstag, 7. Mai, in der Turnhalle Remigen. Von Kopf bis Fuss elegant gekleidet, inklusive der roten Socken, spielten die rund 25 Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Gábor Németi einen bunten Strauss an verschiedenen Stücken.

Den Auftakt machte die Musikgesellschaft mit der «Sportpalast-Polka» von Siegfried Translateur. Durchs Programm führte der Schlagzeuger Silvan Sutter, der das Publikum zu Beginn mit einer kleinen Aufwärmübung einstimmte und mit witzigen Sprüchen zum jeweils nächsten Stück überleitete. So nahm er das Schlagermedley «Ein bisschen Spass» wortwörtlich und brachte die Anwesenden mit einigen Musikerwitzen zum Lachen. Ein Beispiel:

«Wie schützt man eine Trompete am besten vor Diebstahl? Indem man sie in einen Saxofon-Koffer legt.»

Dass Remigen nicht nur Musik, sondern auch Sport kann, bewiesen die Damen des Aerobic-Teams des STV Remigen unter der Leitung von Nicole Sibold. Begleitet von der Musikgesellschaft sorgten sie mit ihrer mitreissenden Darbietung für zusätzlichen Schwung.

Die Damen des Aerobic-Teams des STV Remigen sorgten für zusätzlichen Schwung am Jahreskonzert. Deborah Bläuer

«Es ist toll, wieder vor grossem Publikum zu spielen»

Nach der Pause ging es weiter mit Stücken wie «Tanz auf dem Vulkan» von Wolfgang Hofer und Udo Jürgens, «Feeling Good» von Leslie Bricusse und Anthony Newley sowie «Metropolitan», auch unter dem Namen «Grossstädtische Oper 438» bekannt, von Carl Michael Ziehrer.

Das Jahreskonzert der Musikgesellschaft Remigen war ein grosser Erfolg. Deborah Bläuer

Vor dem letzten Stück richtete der Präsident der Musikgesellschaft, Hans Urs Zwicky, ein paar Worte an die Anwesenden. Er bedankte sich bei allen Mitwirkenden des Abends, bei den Gönnerinnen und Sponsoren und natürlich auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. «Es ist toll, wieder einmal vor einem grossen Publikum spielen zu können», freute er sich.

Bald kommt der Musiktag

Als Nächstes steht für die Musikgesellschaft Remigen der aargauische Musiktag in Rheinfelden Mitte Juni auf dem Programm. Dort wird sie unter anderem das Stück «Shalom» von Philip Sparke spielen, das auch beim Jahreskonzert erklang. Dieses sei bei den Proben besonders herausfordernd gewesen, erklärte Hans Urs Zwicky. Grund dafür sei, dass es sich bei «Shalom» um ein Werk mit vielen Einzelstimmen handle, bei dem allfällige Fehler gut zu hören seien.

Die Musikgesellschaft Remigen bewies, dass sie «es noch kann». Deborah Bläuer

Umso wichtiger sei es gewesen, dieses Stück schön zu gestalten und insbesondere auf eine gute Tonkultur und einen guten Klangausgleich zu achten. Auch die Beschränkungen rund um die Coronapandemie machten der Musikgesellschaft zu schaffen, umso grösser war die Freude über das Jahreskonzert, von dem Hans Urs Zwicky eine positive Bilanz zog:

«Es ist schön zu sehen, dass wir es noch können.»