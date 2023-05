Remigen Eine Urkunde für die neue Dorfchronik hat das Autorenduo im Wiener Archiv gefunden Die Historiker Isabel Schenk und Johannes Wahl haben die Remiger Ortsgeschichte verfasst. An der Vernissage sagte Regierungsrat Alex Hürzeler, jedes Dorf habe seine Geschichte, die weitergegeben werden müsse.

Sie freuen sich über die neue Chronik (von links): Regierungsrat Alex Hürzeler, Gemeindeammann Markus Fehlmann, die Autoren Johannes Wahl und Isabel Schenk sowie die Gemeinderäte Dieter Läuchli, Adrian Bieri, Manuel Häusermann und Christian Vogt. Bild: Irene Hung-König

«Zwischen Rebstock, Stundenzeiger und Universum – Eine Geschichte von Remigen» lautet der Titel der Remiger Dorfchronik. Die beiden Historiker der Universität Zürich, Isabel Schenk und Johannes Wahl, haben sich während rund zwei Jahren der Remiger Historie gewidmet und sind dabei auf zahlreiche Details und Anekdoten gestossen.

Im Zelt des Zirkus Lollypop, das für das Jugendfest aufgebaut worden war, fand die Vernissage am Samstagnachmittag, 27. Mai, statt. Mit musikalischer Untermalung durch die Musikgesellschaft und diversen Ansprachen war dies ein würdiger Anlass für die bislang erste Form der geschichtlichen Niederschreibung Remigens.

Remigen wurde 1064 erstmals erwähnt

Autor Johannes Wahl sprach über den wichtigen Aussenblick, da sie die Gemeinde zuvor nicht kannten. Autor Max Baumann, der unter anderem die Ortsgeschichten von Rüfenach und Villigen verfasst hat, gab ihnen vor allem zur Römerzeit Auskunft. Ansonsten verbrachten die Autoren Stunden in Archiv, sie sprachen mit Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohnern und reisten mit Initiant Fredy Loop umher.

Einige der Reisen betrafen aber nicht nur die Region, sondern gingen ins nahe Ausland. Für die Urkunde, in welcher Remigen 1064 erstmals erwähnt wird, reiste das Autorenteam nach Wien – zum Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Denn die Urkunde befand sich im alten Archiv der Habsburger.

Die Historiker Johannes Wahl und Isabel Schenk haben die Ortsgeschichte verfasst. Bild: Irene Hung-König

Auch für den Maler Wilhelm Schmid, der in Remigen geboren wurde und das Wandbild «Universum» im Schulhaus anfertigte, mussten Isabel Schenk und Johannes Wahl weiterreisen. In Brè sopra Lugano ist das einstige Wohnhaus von Wilhelm Schmid heute als Museum zugänglich. Für den Künstler, der ab 1918 in Berlin lebte und sich mit seinen Bildern der neuen Sachlichkeit und dem magischen Realismus verschrieben hatte, wurde es ab 1933 mit der nationalsozialistischen Regierung schwieriger. Einige seiner Werke wurden zerstört. Wilhelm Schmid zog mit seiner Frau, der Sängerin Maria Alba, schliesslich nach Brè sopra Lugano.

Kirche St. Peter und das Zehntenhaus

Die erste Ortsgeschichte wird auf über 140 Seiten erzählt. Berichte, Erzählungen und Fotoaufnahmen der Ortsbürger und Vereine sind abgebildet. Die Geschichte beginnt mit den Römern, Alemannen und Klosterfrauen.

Die Kirche in Remigen wurde im 11. oder 12. Jahrhundert als romanische Kapelle erbaut und dem Apostel Petrus geweiht. Bild: Claudia Meier

Die historischen Bauten, wie die Kirche St. Peter mit dem Stundenzeiger, das Zehntenhaus oder die Mühle am Schmittenbach werden in einem weiteren Kapitel beleuchtet. Das Leben im zweiten Weltkrieg, aber auch der Weinbau und die Waldwirtschaft sind Themen.

Vizeammann Adrian Bieri (links) übergibt Regierungsrat Alex Hürzeler die Remiger Ortsgeschichte. Bild: Irene Hung-König

Regierungsrat und Kulturvorsteher Alex Hürzeler freute sich, dass die Gemeinde Remigen ihre Geschichte aufgearbeitet hat. Er schlug den Bogen zu seiner Gemeinderatszeit in Oeschgen in den 1990er-Jahren, als dort die Ortsgeschichte neu lanciert wurde: «Diese Geschichte hat mir mein Dorf nähergebracht. Jedes Dorf hat seine Geschichte und diese muss weitergegeben werden», sagte er zu den Gästen im Zirkuszelt. «Es ist ein Stück Heimat, für die die hier wohnen, aber auch für die, welche weggezogen sind.»