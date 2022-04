Rekord «Mich reizt das Unkonventionelle»: Bikerin aus Schinznach wagt im Sommer Weltrekordversuch Milena Meier ist begeisterte Sportlerin. Was sie mit ihrem Rennvelo im Juni schaffen will.

Sportlich äusserst aktiv, befährt Milena Meier immer wieder diverse Alpenpässe. zvg

Skitouren, schwimmen, rennen und vor allem Radfahren. Der Alltag von Milena Meier gestaltet sich äusserst aktiv. Die gebürtige Schinznacherin aus dem Schenkenbergertal hat anfangs Juni Grosses vor. Sie möchte einen neuen Weltrekord aufstellen. Innerhalb von 24 Stunden will die 25-Jährige sechs Länder mit dem Rennvelo abfahren. Die Route führt sie in 337 Kilometern durch Italien, Schweiz, Liechtenstein, Österreich, Deutschland und Frankreich. Gestartet wird bei Dämmerung auf dem Splügenpass, der den Kanton Graubünden mit Italien verbindet. Meier sagt:

«Später wird mich der Weg auch entlang des Rheins von Ost nach West durch den Kanton Aargau führen.»

Um ins Guinness-World-Records-Buch zu kommen, müsse eine ganze Palette an Anforderungen erfüllt werden. Darunter Video- und Fotodokumentationen von Grenzüberschreitungen sowie Bestätigungen unabhängiger Zeugen einholen.

Das Rennvelo ist aufgrund seiner dünnen Räder schnell und durch den Rahmen aus Karbon äusserst leicht. zvg

Wie die Idee zu einem Weltrekordversuch entstanden ist

Milena Meier und ihr Bruder haben eine Tradition. Die Absolventin eines BWL-Studiums erzählt: «Wir fahren jedes Jahr über Alpenpässe und essen dann in Italien ‹Gelati› zum Frühstück.» Auf diesen Abenteuern würden dann allerlei Ideen entstehen. So auch der Gedanke, einen Weltrekordversuch zu starten. Ihr Bruder hätte damals gesagt:

«Der Weltrekord der Männer ist leider nicht schlagbar, aber bei den Frauen gäbe es noch eine Möglichkeit – das wäre was für dich.»

Von Begeisterung gepackt begann Meier mit recherchieren und merkte, dass der Versuch zwar sportlich realisierbar ist, man jedoch den logistischen Aspekt nicht unterschätzen darf. Sie hätte mit einem ungarischen Weltrekordhalter Dávid Kővári über die Plattform Facebook Kontakt aufgenommen, um sich nach Vorbereitungsvorschlägen zu erkundigen. Dieser hätte gemeint, es sei in etwa wie ein Unternehmen zu gründen. Das Fahrradfahren sei dann fast noch das Einfachste.

Milena Meier überquert den Klausenpass mit ihrem Rennfahrrad. zvg

Milena Meier findet jedoch, dass ihr Projekt nicht ganz dem Schritt ins Unternehmertum gleichzusetzen ist. Sie sei aber einverstanden, dass es einiges an Aufwand mit sich bringe. Man müsse koordinieren, planen und das Begleitteam zusammenstellen. Trotz umfangreicher Vorbereitung ist die Motivation hoch. Meier betont: «Mich reizt besonders das Unkonventionelle.»

Am Tag des Versuchs wird die 25-Jährige von zwei Kolleginnen in einem Auto begleitet werden. Mit ihnen hat Milena Meier bereits während des Wirtschaftsstudiums in St. Gallen eine Wohnung geteilt.