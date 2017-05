2015 wurden eine Zustandsanalyse der technischen Installationen und schliesslich ein Massnahmenplan für die Sanierung erstellt – um die Zuverlässigkeit für die nächsten Jahre sicherzustellen. Die Gemeindeversammlung im November 2016 genehmigte einen Kredit von 150 000 Franken für die Sanierung der Badewassertechnik: Steuerung, Pumpen, Filter, Armaturen sowie Messtechnik.

Gute Laune herrscht auch beim Badi-Team sowie bei den Verantwortlichen des Gemeindewerks, die gestern vom Techniker der zuständigen Firma geschult und eingearbeitet worden sind. Noch seien ein paar Details zu klären und erste Erfahrungen zu sammeln, sagt Dölf Erdin, Leiter Gemeindewerk. Fest stehe, dass die sanierte Infrastruktur mit der neuen Elektronik eine Aufwertung sei, der technische Unterhalt einfacher werde. Auch seien die neuen Filterpumpen im Betrieb ökologischer und effizienter.

Durchgeführt werden im Schwimmbad – als Besonderheit – der Anlass Rock am Pool am 8. Juli sowie das Beach-Volley-Turnier am 12. August. Ausgetragen wird ebenfalls die Schwimm-Trophy. Der Grenzumfang der Gemeinde Villigen beträgt fast 20 Kilometer. Alle, die während der Badesaison gesamthaft diese Strecke – und mehr – schwimmen, nehmen an der Verlosung eines Preises teil. Am Donnerstag, 31. August, steht ein Badi-Konzert sowie das Rangverlesen Schwimm-Trophy auf dem Programm. 2018 wird die Badi Villigen 70 Jahre alt.

So wurde die neue Rutsche in Schinznach installiert: