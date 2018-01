Zur Statistik: Die Repol verzeichnete im Jahr 2017 insgesamt 54 Einbrüche im Wohnbereich (Vorjahr: 57). In anderen Liegenschaften, also zum Beispiel Firmen oder öffentlichen Gebäuden, kam es 32-mal zu einem Einbruch (Vorjahr: 54). Bis im Oktober gab es monatlich zwischen 2 und 4 Einbrüche in beiden Bereichen. Ausreisser war der Monat Juli, wo 11-mal in Häuser eingebrochen wurde. Hochsaison hatten die Einbrecher dann aber im November (13 Einbrüche) und Dezember (6). Besonders oft eingebrochen wurde im Jahr 2017 in der Gemeinde Hausen (10-mal im Wohnbereich, 3-mal bei Firmen) und in der Stadt Brugg (14-mal im Wohnbereich und 23-mal in Firmen und öffentlichen Gebäuden). Im Vergleich zum letzten Jahr haben auch die Ladendiebstähle enorm zugenommen. Verzeichnete die Repol 2016 noch 23 Fälle, waren es im letzten Jahr 47. Vor allem der Neumarkt in Brugg und das Seebli Center in Lupfig seien betroffen gewesen, sagt Heiner Hossli.