Regionalkonferenz Jura Ost Markierung eines Tiefenlagers: Liefern beim radioaktiven Abfall die alten Römer die entscheidende Idee? Die Markierung eines Tiefenlagers ist ein Thema gewesen an der Vollversammlung der Regionalkonferenz Jura Ost in Windisch. Eine Patentlösung konnte auch der Fachmann nicht präsentieren.

Blick in das Zwischenlager in Würenlingen, wo radioaktive Abfälle lagern. Archiv AZ

Wie können künftige Generationen darüber in Kenntnis gesetzt werden, dass sich radioaktive Abfälle im Untergrund befinden? Wie können intelligente Wesen durch Unwissenheit vom unbeabsichtigten Eindringen in ein geologisches Tiefenlager abgehalten werden?

Das Aufbewahren von verständlicher und allgemein zugänglicher Information ist ein Thema gewesen an der Vollversammlung der Regionalkonferenz Jura Ost. Felix Altorfer, Leiter Aufsichtsbereich Entsorgung beim Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi), hielt am Donnerstagabend ein kurzweiliges Referat unter dem Titel «Markierung eines Tiefenlagers». Er habe, räumte er ein, keine Patent­lösung.

Felix Altorfer ist Leiter Aufsichtsbereich Entsorgung beim Ensi. zvg

Altorfer wies auf die gesetzlichen Grundlagen hin. Festgehalten ist, dass die Informationen über Lager und Abfälle sowie ein Zugriff auf diese Daten so lange wie möglich erhalten bleiben müssen. Der Bundesrat schreibe zusätzlich die dauerhafte Markierung des Endlagers vor. Eine weise Formulierung, sagte Altorfer und ergänzte:

«Man hat von Gesetz her eine Spielwiese, ist offen für gute Ideen.»

Die Sicherheit eines Tiefenlagers aber, betonte der Referent, hange nicht von dieser Markierung ab. «Es ist eine Zusatzmassnahme.»

Gewisse Sprachen können nicht entziffert werden

Beim Weitergeben von Informationen müsse überlegt werden, ob diese in Zukunft überhaupt noch jemand lesen kann, führte Altorfer aus. Vorteile hätten Datenträger, die mit einfachen Mitteln lesbar und kopierbar seien. Je weiter in der Zukunft, gab der Referent zu bedenken, desto weniger sei sicher, dass verstanden werde, was aufgeschrieben wurde. Es gebe Zeichen aus der Antike, gewisse Sprachen, die bis heute nicht entziffert werden können.

Es seien aber auch Markierungen vorhanden, die mehrere tausend Jahre erhalten und entzifferbar geblieben sind, führte der Referent aus. Ein solcher Zeitraum mache Sinn für ein Tiefenlager, weil während dieser Dauer die Radiotoxizität stark abfalle. «Dann haben wir den Zweck erreicht.»

Die Informationen des römischen Meilensteins in Turgi können bis heute lückenlos verstanden werden. zvg

Altorfer erwähnte den römischen Meilenstein in Turgi mit einer Inschrift in Latein. Die Informationen könnten lückenlos übersetzt, verstanden und zugeordnet werden. Bei einem Tiefenlager wäre es möglich, folgerte der Referent, auf mehreren Stelen in einem gewissen Umkreis einen Hinweis anzubringen auf die Distanz zum Tiefenlager. Solche Markierungen würden dann – in einiger Entfernung – Rückschlüsse auf den Standort zulassen.

Als ein weiteres Beispiel nannte Altorfer den sogenannten Rosettastein mit seinen drei gleichlautenden Schriftblöcken – Hieroglyphen, Demotisch, Altgriechisch –, der zur Entschlüsselung der ägyptischen Bilderschrift beigetragen hat. Ein solches System kann sich laut dem Referenten ebenfalls anbieten: drei Sprachen – etwa die Lokalsprache sowie Latein und Chinesisch – auf beständigem Material, das eine lange Reise in die Zukunft aushält.

Voraussichtlich im Herbst fällt Standortentscheid

Ueli Müller, Präsident der Regionalkonferenz Jura Ost, wies in seiner Begrüssung darauf hin, dass der Sachplan geologisches Tiefenlager seit 2008 besteht, die Regionalkonferenz Jura Ost seit 2011. Diese vertritt als Partizipationsgremium die Interessen der Region im Verfahren. «Eine relativ lange Zeit, in der wir immer wieder darüber diskutiert haben, immer wieder zusammengekommen sind», so Müller. Voraussichtlich diesen Herbst werde der Standortentscheid fallen für ein Tiefenlager. «Langsam steigt die Spannung», sagte der Präsident.

Ueli Müller ist Präsident der Regionalkonferenz Jura Ost. Louis Probst (25. Mai 2021)

Konkret will die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) bekannt geben, wo sie das Rahmenbewilligungsgesuch für ein Tiefenlager ausarbeiten will. Stefan Jordi, Leiter Regionale Partizipation im Bundesamt für Energie, sowie Felix Altorfer gingen auf das weitere Vorgehen ein. Das Ensi werde, sagte Letzterer, das Gesuch prüfen, sobald dieses – gemäss Fahrplan im Jahr 2024 – eingereicht wird mit den erforderlichen Unterlagen: Bericht zur Begründung der Standortwahl sowie Sicherheits­bericht.

Zur Erinnerung: Als geeignet beurteilt hat das Ensi sämtliche drei verbliebenen Regionen Jura Ost im Raum Bözberg, Nördlich Lägern sowie Zürich Nordost. Zentrale Fragen, die sich bei der Prüfung der Sicherheit für das Ensi stellen, lauten unter anderem: Wurden alle notwendigen geologischen Informationen für die Standortwahl und den gewählten Standort erhoben? Sind die Resultate der Sicherheitsanalysen für den Standortvergleich nachvollziehbar? Kann mit dem vorgeschlagenen geologischen Tiefenlager der dauernde Schutz von Mensch und Umwelt sichergestellt werden?

Über 400 Meter Bohrkerne sind ausgestellt

Gewählt haben die anwesenden 69 Mitglieder der Regionalkonferenz Jura Ost – von insgesamt 96 Mitgliedern – Peter Gut, Vizeammann in Villigen, als neues Vorstandsmitglied. Präsident Andreas Abegg stellte die Funktion, Aufgaben und Zusammensetzung des Ensi-Rats vor. Dieser hat die interne sowie strategische Aufsicht über das Ensi.

Über 400 Meter Bohrkerne präsentiert die Nagra in den Räumlichkeiten von Eurobus in Windisch. Sandra Ardizzone (8. März 2022)

Stattgefunden hat die Vollversammlung in den Räumlichkeiten von Eurobus in Windisch, wo die Nagra derzeit die Erkenntnisse der Tiefbohrkampagne präsentiert. Die Anwesenden hatten die Gelegenheit, die über 400 Meter Bohrkerne zu begutachten. Angefallen sind bei neun Sondierbohrungen zur Untersuchung des Untergrunds in den letzten gut zweieinhalb Jahren alles in allem rund 6000 Bohrkerne, zeigte Nagra-CEO Matthias Braun auf.