Region Brugg Zwölf Festplätze locken mit Attraktionen und auch Mechaniker stehen am slowUp bereit Am Anlass von Brugg Regio werden am 13. August die Strassen auf einem Rundkurs durch die Region für motorisierte Fahrzeuge gesperrt. Was Besucherinnen und Besucher entlang der Strecke erwartet.

Der zehnte slowUp Brugg Regio wird im August mit einem Böllerschuss eröffnet. Bild: zvg

Am Sonntag, 13. August, ist es wieder so weit: Bereits zum zehnten Mal wird in der Region der slowUp Brugg Regio durchgeführt. Der 33 Kilometer lange, autofreie Rundkurs durch den Bezirk kann mit dem Fahrrad, den Inlineskates aber auch zu Fuss absolviert werden: Einzig der motorisierte Verkehr – abgesehen von E-Bikes – ist nicht zugelassen.

Die offizielle Eröffnung findet laut einer Medienmitteilung um 10 Uhr auf dem Hauptfestplatz im Geissenschachen statt. Eine Ansprache von slowUp Schweiz und ein Böllerschuss eröffnen den Anlass.

Am Rundkurs, der von 10 bis 17 Uhr befahren werden kann, sei es an jedem Ort der Strecke möglich zu starten und aufzuhören. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Hüpfburg und Joghurt-Degustation gibt es an der Strecke

An zwölf Festplätzen in unterschiedlichen Ortschaften im Bezirk Brugg erwartet die Besucherinnen und Besucher gemäss Mitteilung ein vielfältiges Rahmenprogramm – dies auch mit Aktivitäten für die ganze Familie. Neben Brugg wird es so beispielsweise in Lupfig einen weiteren Hauptfestplatz geben, wo unter anderem ein Trampolin, ein Glücksrad und diverse Spiele bereit stehen. In Mülligen und Villigen stehen jeweils Erlebniszonen, etwa mit einer Hüpfburg oder einer Joghurt-Degustation, zur Verfügung.

Entlang der Stecke gibt es neben Verpflegung auch Erlebniszonen mit diversen Attraktionen. Bild: zvg

Für die Verpflegung sind Vereine aus der Region zuständig, wie in der Medienmitteilung ausgeführt. Das genaue Programm und die Standorte sind auf der Website von Brugg Regio zu finden. Entlang der Strecke des slowUp werden im August zudem Mechaniker bereitstehen, um allfällige Reparaturen an Fortbewegungsmitteln angehen zu können.

Der slowUp wird in Zusammenarbeit mit den Gemeinden, der Polizei und einem Organisationskomitee der regionalen Standortförderung Brugg Regio umgesetzt. Ausserdem sind verschiedene nationale und regionale Partner an dem Anlass beteiligt. (az)