Region Brugg Wespen: Diese drei Feuerwehren entfernen auch weiterhin Nester Immer weniger Feuerwehren im Kanton Aargau rücken aufgrund von Wespennestern aus. Die AZ hat sich bei verschiedenen Stellen im Bezirk Brugg umgehört, wie oft der Einsatz in der Region gefragt ist und was er kostet.

Wespennester sollen nur unter bestimmten Umständen, wie zum Bespiel bei einer Allergie, entfernt werden. Symbolbild: Getty

Nur noch rund die Hälfte der Feuerwehren im Kanton Aargau rückt aus, um Wespennester zu entfernen. Dies berichtete das «Regionaljournal Aargau Solothurn» kürzlich. Durchschnittlich 15 bis 20 Mal jährlich sei die Feuerwehr Brugg hierzu in den letzten Jahren ausgerückt. Ihr letzter Einsatz fand am Freitag in Villnachern statt. «Aktuell sind sieben unserer Angehörigen der Feuerwehr für die Wespenentfernung ausgebildet, inklusiv zweitägiger externer Ausbildung beim Verband Schweizerischer Schädlingsbekämpfer», erklärt Stabsoffizier Philipp Strähl auf Anfrage.

Wie die Feuerwehr Brugg auf ihrer Website schreibt, solle man aber bedenken, dass die Insekten ihre wichtige Aufgabe im Kreislauf der Natur haben und deshalb nur entfernt werden sollen, wenn es unbedingt notwendig ist. Ein solcher Ausnahmefall sei zum Beispiel gegeben, wenn eine Person in der Nähe des Nests an einer Wespenallergie leidet.

Die Anzahl an Einsätzen variiert von Jahr zu Jahr

Laut dem Kommandanten Patric Nyffeler bietet die Feuerwehr Geissberg diese Dienstleistung seit 2013 wieder an. Die Anzahl der Einsätze pro Jahr sei sehr unterschiedlich. Bei ihnen zähle die Gruppe für solche Aufträge acht Personen und rücke zwischen 5 und 24 Mal jährlich zur Entfernung eines Wespennests aus.

Um ein Wespennest zu entfernen, benötigt die Feuerwehr eine spezielle Ausbildung. Bild: zvg

Ähnlich sieht es auch bei der Feuerwehr Windisch-Habsburg-Hausen aus. Sie rücke jedes Jahr zirka 30 Mal aus, um ein Wespennest zu entfernen. «Vier Angehörige der Feuerwehr Windisch-Habsburg-Hausen sind für solche Einsätze ausgebildet», erläutert Kommandant Adrian Winkelbach.

Ein Einsatz kann bis zu 600 Franken kosten

Ein Insekteneinsatz kostet bei allen drei Feuerwehren grundsätzlich zwischen 100 und 240 Franken – je nach Aufwand. Gemäss dem Stabsoffizier der Feuerwehr Brugg kann ein komplexer Auftrag, der den Einsatz der Drehleiter verlangt oder bei dem die Verkleidung des Hauses oder Ziegel entfernt werden müssen, zwischen 300 und 600 Franken kosten. Auf Anfrage antworteten alle Feuerwehren, dass sie solche Einsätze auch zukünftig in ihren Gebieten durchführen werden.

Anders sieht es bei der Feuerwehr Schenkenbergertal aus. Sie schreibt auf ihrer Website, dass sie keine Einsätze dieser Art durchführe. Der Grund dafür sei, dass die Bekämpfung solcher Insekten nicht in den Aufgabenbereich der Gemeinde fällt. Die Feuerwehr Thalheim verzichtet aus dem gleichen Grund auf solche Einsätze.

Wer im Einsatzgebiet der vorerwähnten Feuerwehren ein Wespennest entfernen lassen möchte, wird an dafür zuständige Fachexperten verwiesen.