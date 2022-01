Region Brugg Warum durch das Eigenamt wohl eher die S12 fährt als ein Postauto-Rundkurs Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Fahrplankommission von Brugg Regio sagt, was es braucht, um den ÖV zu optimieren und wer alles mitwirken kann.

Immer wieder ein Thema sind fehlende Postauto-Querverbindungen im Birrfeld. Claudia Meier (11. April 2017)

Geht es nach der FDP, soll der Stadtrat eine Weiterführung der S-Bahn von Brugg nach Schinznach-Bad nicht aus den Augen verlieren. Das haben die Liberalen in ihrem jüngsten Fraktionsbericht geschrieben als Antwort auf einen Vorstoss zum Ausbau des Brugger Ortsbusnetzes, der von der Exekutive abgelehnt wird.

Bessere Busverbindungen wünschten sich auch viele Bewohnerinnen und Bewohner im Eigenamt, sagte Gemeindeammann Richard Plüss von Lupfig, als im letzten Herbst die Umfrageergebnisse zum Zusammenschluss Birrfeld vorgestellt wurden. Plüss, der auch Präsident des Planungsverbands Brugg Regio ist, sagte, man habe sich bisher geweigert, einen Rundkurs zu prüfen.

Leo Geissmann ist Vizeammann von Brugg und Vorsitzender der Fahrplankommission von Brugg Regio. zvg

Diese Beispiele zeigen: Bei der Optimierung des ÖV-Angebots in der Region Brugg divergieren die Vorstellungen. Welche Wünsche geprüft wurden und wo mit Verbesserungen ­gerechnet werden kann, erklärt Vizeammann Leo Geissmann von Brugg. Seit November 2020 ist er Vorsitzender der Arbeitsgruppe Fahrplankommission von Brugg Regio.

Diese trifft sich jährlich mit den Vertretern des Kantons und Postauto Aargau, um die regionalen Bedürfnisse auszutauschen, zu beurteilen, zu koordinieren und zu beantragen. Die Zuständigkeit für die Planung, Organisation und Bestellung des ÖV-Angebots, insbesondere auch im regionalen ÖV, liegt beim Kanton.

In Schinznach-Bad fehlt es an Abstellgleisen

Zum FDP-Vorschlag, die S12 von Brugg nach Schinznach-Bad zu verlängern, weist das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) laut Leo Geissmann auf die fehlende Bahninfrastruktur (Abstellgleise) beim Bahnhof Schinznach-Bad hin.

Der Bahnhof Schinznach-Bad gehört seit der Gemeindefusion zu Brugg. Severin Bigler (17. Mai 2017)

Gemäss dem «Mehrjahresprogramm ÖV 2020», das vor zwei Jahren vom Grossen Rat beschlossen wurde, soll längerfristig die S12 über Brugg hinaus via Birrfeld–Lenzburg nach Aarau verlängert werden. «Dies nicht zuletzt, um eine Anbindung des Birrfelds an die Zentren Baden und Lenzburg-Aarau zu verbessern», fügt Geissmann an.

Am Bahnhof Lupfig könnten künftig neben Güterzügen auch noch mehr S-Bahnen verkehren. Claudia Meier (11. April 2017)

Zusätzliche Postautoverbindungen im Eigenamt wurden auch schon früher thematisiert. Im Hinblick auf die Fahrplanperiode 2020–21 gab es laut Geissmann eine gemeinsame Eingabe der Gemeinden Birr, Birrhard, Brunegg und Lupfig (inklusive Scherz) mit Wünschen zur Verbesserung der ÖV-Erschliessung. Dabei ging es vor allem um Querverbindungen Birrhard–Birr sowie Scherz–Lupfig.

«Ein Rundkurs war jedoch kein Thema», präzisiert Bruggs Vizeammann. Das BVU bezeichnete das bestehende Angebot als sehr gut und schätzte das Fahrgastpotenzial für Querverbindungen als zu gering ein. Die Fahrplankommission habe diese Einschätzung ­gestützt, so Leo Geissmann.

Gemeindefusionen wecken nicht neue Reisebedürfnisse

Grundsätzlich können neben den durch den Kanton finanzierten Angeboten auch Gemeinden, nach Rücksprache mit dem BVU, zusätzliche Angebote auf bestehenden oder zusätzlichen Buslinien direkt bei den Transportunternehmen – beispielsweise Postauto Aargau – bestellen. Der Gemeinderat Bözberg hat kürzlich entschieden, ab 21. Februar neu den Postautokurs Brugg–Linn–Brugg, Brugg ab 11.35 Uhr/Linn ab 11.59 Uhr, einzukaufen.

Ab 21. Februar 2022 fährt am Mittag ein zusätzlicher Postauto-Kurs zur Linner Linde. Severin Bigler (14. April 2021)

Der Betrieb der Zusatzangebote muss laut Leo Geissmann während einer Pilotphase von drei Jahren von den Gemeinden selbst finanziert werden. Nach drei Jahren prüfe der Kanton, ob das Angebot eine genügend grosse Nachfrage und Kostendeckung generiere. Er präzisiert:

«Mit über 20 Personen im Durchschnitt pro Kurs wird die Nachfrage – für einen 30-Minuten-Takt – als genügend taxiert, sodass das Angebot durch den Kanton getragen werden kann.»

Die Kosten für zusätzliche Angebote betragen jährlich ­zirka 40'000 Franken pro Einsatzstunde (bei einem Betrieb an ­allen Tagen). Zudem wäre die Beschaffung des Fahrzeugs zu ­finanzieren (zirka 60'000 Franken). Dazu kämen allfällige ­Kosten für die Infrastruktur von neuen Bushaltestellen.

Gemeinden können bei Fahrplankommission Anträge stellen

Im Eigenamt sind Zusatzkurse also auch an der Finanzierung gescheitert. Das BVU hat festgestellt, dass Gemeindefusionen in der Regel keine neuen Reisebedürfnisse auslösen. Ausgenommen sind eventuell geänderte Schulverbindungen. Doch diese werden oft besser durch einen Radweg gelöst oder punktuelle Busangebote, die durch die Gemeinde oder den Schulverband finanziert werden.

Der Neubau eines Radwegs hat den Veloverkehr im Birrfeld sicherer gemacht. Michael Hunziker (18. Juni 2014)

Zum Schluss betont Geissmann: «Die Fahrplankommission ist offen, ausserhalb der kantonalen Vernehmlassungen zum Fahrplanangebot Anliegen von Gemeinden aufzunehmen und mit dem BVU zu bearbeiten.»