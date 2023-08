Region Brugg Vom Wickelkorb bis zur künstlichen Intelligenz: So sieht das Kursprogramm der Volkshochschule 2023/24 aus Die Volkshochschule Region Brugg bietet dieses Jahr abermals 36 Kurse an, welche der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Dabei stehen nicht Diplome und Punkte im Vordergrund, sondern das Erweitern des eigenen Horizonts.

Die Volkshochschule Region Brugg ist eine von elf Volkshochschulen im Aargau. Symbolbild: Patrick Huerlimann

Die Volkshochschule Region Brugg (VHS) bietet der Bevölkerung bereits seit ihrer Gründung am 31. Oktober 1979 einen Einblick in spezielle Gebiete. Die Schule setzt sich für lebenslanges Lernen ein, wie sie auf ihrer Website schreibt.

Die Kosten für die Kurse können durch Mitgliederbeiträge und die Unterstützung des Kantons Aargau tief gehalten werden. Zudem spenden zehn Gemeinden der Region Brugg jeweils 30 Rappen pro Anwohner respektive Anwohnerin im Jahr an die Institution.

Interessierte haben auch dieses Jahr die Chance, sich für die unterschiedlichsten Kurse anzumelden. Vom «Schnapsbrennen wie vor 100 Jahren» bis zum Kurs «Faszination Antarktis». Mit 36 Kursen bietet die Volkshochschule ein vielfältiges Angebot, welches für die Öffentlichkeit zugänglich ist.

Neu erhält die Bevölkerung des Bezirks Brugg eine Broschüre, welche ihr dabei helfen soll, sich einen Überblick über das Angebot zu verschaffen. Die detaillierten Kursinformationen finde man wie gewohnt auf der Homepage, heisst es in der Broschüre.

Schnittstelle zwischen Psychiatrie und Gesetz

Der Kurs «Wickelkörbe aus Gräsern» bietet einen Einblick in ein traditionelles Handwerk, welches bereits seit der Steinzeit von Menschen genutzt werde. Mit etwas Geschick und Geduld lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer während eines Nachmittags in der Wildwux-Kräuterwerkstatt in Thalheim ein kleines Körbchen herzustellen.

Nebst praktischen Fähigkeiten können sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch theoretisches Wissen aneignen. Dies ist zum Beispiel im Kurs «Strafprozess – Forensische Psychiatrie – Strafvollzug» der Fall. Hier vermitteln Sandro Rossi, Präsident des Bezirksgerichtsgerichts Brugg, Angelika Curti, Fachärztin für Psychiatrie, und Marcel Ruf, Direktor der Justizvollzugsanstalt Lenzburg, während drei Abenden Fachwissen im Umgang mit Menschen, welche unvorstellbare Straftaten verübt haben.

Während des Kurses «Strafprozess – Forensische Psychiatrie – Strafvollzug» besteht die Möglichkeit, die Justizvollzugsanstalt in Lenzburg zu besuchen. Bild: Severin Bigler

Auch für Menschen, die ihr Wissen bezüglich des Programms ChatGTP erweitern möchten, findet sich etwas im Angebot. Matthias Wiemeyer leitet den Schnupperkurs «Besser schreiben mit ChatGPT». Dieser soll den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die wichtigsten praktischen Anwendungsfälle für das Schreiben mit KI-Unterstützung lehren und ihnen Tipps im Umgang mit dem Programm vermitteln.

Austausch zwischen Gleichgesinnten statt Diplom

Eröffnet wird die Saison am 2. September mit der «eBike Burgentour», die Velobegeisterte vom Schloss Wildenstein bis zur Altenburg führt. Der Kurs «Kooperation mit der Natur» beendet das zehnmonatige Programm letztlich am 12. Juni 2024.

«Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Volkshochschule suchen eine Horizonterweiterung, um Neues zu erfahren, ihre Persönlichkeit zu stärken, Wissen zu gewinnen oder sich neue Kompetenzen anzueignen», erklärt die Volkshochschule auf ihrer Website. «Die Kursleiterinnen und Kursleiter legen Wert darauf, die Begeisterung für ihr Fachgebiet weiterzugeben. Nicht Diplome und Punkte zählen, sondern Motivation und Neugier.»