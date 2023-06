Liveblog Kampfparolen in Aarau: «Mir schissed uf das Rollebild!» ++ Frauenstreik im Aargau: Das passiert in Ihrer Region

Am 14. Juni wird schweizweit im Zeichen des Feminismus gestreikt. Reden, Demos und gemeinsames Essen: In diesem Liveblog erfahren Sie alles, was im Aargau passiert.