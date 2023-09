Region Brugg Seniorinnen berichten von ihren Erfahrungen: «Irgendwann waren wir dann so viele, dass ein zweiter Car eingesetzt wurde» Etwa fünfmal im Jahr findet ein Sonntagsausflug für Seniorinnen und Senioren der Region Brugg statt. Gemeindeschreiber Stefan Wagner von Windisch erklärt, wie die Idee für die Sunntigsfahrt entstand. Zwei regelmässige Teilnehmerinnen erzählen von ihren Erlebnissen.

Viele verbringen den Sonntag mit der Familie. Menschen, die diesen Wochentag alleine verbringen müssen, da sie beispielsweise keine Familie besitzen, kann dies schwer fallen. «Für alleinstehende Menschen und besonders für Seniorinnen und Senioren ist der Sonntag oft der schwierigste Tag der Woche», schreibt die Gemeinde Brugg auf ihrer Website.

Stefan Wagner legt zusammen mit Eurobus die Reiseziele fest. Bild: Alex Spichale (4. 11. 2022)

Die Idee, etwa fünfmal im Jahr einen Sonntagsausflug für ältere Menschen zu organisieren, hatte der Gemeindeschreiber Stefan Wagner während einer Seniorenreise der Gemeinde Windisch auf der Rückfahrt von Appenzell. Gemeinsam mit der Firma Eurobus und der Koordinationsstelle Alter Region Brugg erarbeitete die regionale Kommission für Altersfragen ein Konzept.

Die erste Sunntigsfahrt fand am 3. Juli 2022 statt und führte die Reisegruppe ins Emmental auf die Lüderenalp. Ursprünglich sei nicht geplant gewesen, dass der Windischer bei jedem Ausflug dabei ist.

Die erste Sunntigsfahrt fand am 3. Juli 2022 statt und führte die Reisegruppe ins Emmental auf die Lüderenalp. Bild: zvg

Da seine Begleitung scheinbar jedoch ein Bedürfnis der Anwesenden sei, habe sich dies so ergeben. Laut Wagner nehmen mehrheitlich alleinstehende Frauen und Männer, aber auch Ehepaare an den Ausflügen teil. «Ich lege in Zusammenarbeit mit Eurobus die Reiseziele fest, wähle das Mittagessen aus und bin für die Ausschreibung verantwortlich», erklärt er.

«Viele Menschen haben sich gerade für alle Fahrten angemeldet.» Bei jedem Ausflug seien jedoch auch neue Personen anwesend, so sei die Gruppe nie genau gleich zusammengesetzt. Aktuell seien noch sehr wenige Menschen aus Birr und Hausen dabei.

Man kann verschiedene Teile der Schweiz entdecken

Heidemarie Gloor Mattenberger las in einer Zeitung von den Ausflügen. Da sie bereits seit drei Jahren nicht mehr Auto fährt, entschied sich die Windischerin dazu, sich für die Exkursion anzumelden. Seitdem war Gloor bei jeder Fahrt dabei. «Ich sehe gerne etwas von der Schweiz», erklärt die 81-Jährige.

Viele der anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer habe sie bereits gekannt. Sie konnte jedoch auch neue Kontakte knüpfen. Seit dem ersten Ausflug, an dem laut Gloor etwa 60 bis 80 Personen anwesend waren, seien immer mehr Menschen dazu gekommen. «Irgendwann waren es dann so viele, dass ein zweiter Car eingesetzt wurde», sagt die Seniorin.

Heidemarie Gloor Mattenberger entschied sich, an der Sunntigsfahrt teilzunehmen, da sie schon seit drei Jahren nicht mehr Auto fährt. Bild: Jennifer Derrer

Ihr gefalle, dass sie durch die Ausflüge verschiedene Teile der Schweiz entdecken könne. Teilweise kenne sie die Zielorte bereits, aber gelegentlich stehe auch ein unbekannter Ort auf dem Programm.

Damit die Seniorinnen und Senioren den Ausblick geniessen können, fahre der Chauffeur zudem oft über Landstrassen. Bei den Fahrten quer durch die Schweiz sei auch immer eine Begleitperson dabei, um Menschen mit eingeschränkter Mobilität zu unterstützen.

Mit dem öffentlichen Verkehr schwer erreichbare Orte

Auch Helene Felzhalb erfuhr durch die Zeitung von der Sunntigsfahrt. Da sie gerne Car fahre, meldete sie sich an, um herauszufinden, ob ihr ein solcher Ausflug gefällt. «Dann habe ich fast einen Dauerauftrag aufgegeben», schmunzelt die 78-Jährige. Sie habe sehr viele gute Erfahrungen gemacht und sich auch bereits für alle Ausflüge im nächsten Jahr angemeldet.

Die Bruggerin besitzt ein Generalabonnement der SBB und ist auch an anderen Sonntagen viel mit dem Zug unterwegs. An den Ausflügen gefalle ihr, dass auch Orte besucht werden, die man mit dem öffentlichen Verkehr nicht gut erreiche. Zu Beginn nahm die Seniorin alleine an den Exkursionen teil. In der Zwischenzeit seien jedoch auch ein paar ihrer Freundinnen auf Ausflügen dabei.

Helene Felzhalb nahm zu Beginn alleine an den Sonntagsausflügen teil. Bild: Jennifer Derrer

Der Chauffeur erzählt gemäss Felzhalb während der Fahrt immer etwas zur Geschichte des Ausflugziels. Ein Highlight habe sie bei den Fahrten nicht. «Ich bin immer begeistert und zufrieden nach Hause gekommen.» Sie melde sich auch für Ausflüge an, dessen Zielort sie bereits in der Vergangenheit besucht habe.

Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat Felzhalb bereits von früher gekannt, einige davon auch einfach vom Sehen her. Auf den Exkursionen komme man auch immer wieder mit verschiedenen Menschen ins Gespräch, meint die Bruggerin.

Interessierte Personen müssen selbstständig mobil sein

Die nächste Sunntigsfahrt findet am 5. November statt. «Bei Bedarf werden wir wieder mit zwei Bussen unterwegs sein und haben Platz für 75 Teilnehmende», heisst es in der Ausschreibung der Koordinationsstelle Alter Region Brugg. Das Ausflugsziel bildet die Ortschaft Mariastein im Kanton Solothurn, welche ein bekanntes Kloster beherbergt.

Nach dem Mittagessen besteht die Möglichkeit, die Klosterkirche zu besichtigen. Um an der Exkursion teilnehmen zu können, müssen die interessierten Personen selbstständig mobil sein. Am Rollator sei der Ausflug ebenfalls möglich.

Die Kosten betragen 75 Franken pro Person. Bei Bedarf werden zwei Begleitpersonen die Seniorinnen und Senioren unterstützen. Ab 9.05 Uhr können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einem von sechs Einstiegsorten zur Reisegruppe stossen. Der Ausflug dauert bis zirka 17.15 Uhr.

Die Anmeldefrist läuft noch bis zum 30. Oktober 2023. Anmelden kann man sich telefonisch unter 056 441 48 48 oder per E-Mail an: info@alter-region-brugg.ch.