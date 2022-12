Region Brugg 2020 kam der Zivilschutz im Kampf gegen Corona immer wieder zum Einsatz – und erlebte erfreuliche Überraschungen Mehrmals hat der Bundesrat die Schweizer Schutzdienstpflichtigen bereits zur Bewältigung der Pandemie aufgeboten. Robert M. Stöckli, Kommandant der Zivilschutzorganisation Brugg Region, spricht über die Herausforderungen des letzten Jahres.

Die ZSO Brugg Region stand zur Bewältigung der ausserordentlichen Covid-19-Situation im Einsatz. zvg (15. Mai 2020)

1276 Diensttage leistete die Zivilschutzorganisation (ZSO) Brugg Region im 2020 – über die Hälfte davon im Kampf gegen das Coronavirus. Mit Unterbrüchen unterstützte die ZSO vom ersten Lockdown bis zum 12. Februar 2021 das Aargauer Gesundheitswesen im Rahmen der Pandemie. Eine Zeit, die die Organisation und ihre Angehörigen (AdZS) herausforderte, wie Kommandant Major Robert M. Stöckli sagt:

Robert M. Stöckli, Kommandant der ZSO Brugg Region.

Louis Probst (Archiv)

«Teilweise mussten zur Erfüllung der erhaltenen Aufträge innerhalb von 24 Stunden Zivilschutzangehörige aufgeboten werden.»

Dies habe sowohl von den AdZS als auch deren Arbeitgebern sehr grosse Flexibilität gefordert. «Bis auf einen Arbeitgeber hatten alle für die kurzfristigen Einsätze Verständnis», fügt Stöckli an.

Zudem durften gemäss den Weisungen des Kantons Aargau nur Dienstanlässe durchgeführt werden, die der Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der ZSO dienten. «Die geplanten Wiederholungskurse (WK) mussten auf ein absolutes Minimum beschränkt werden.»

Die 69 Kurse, die noch stattfanden, hatten den kantonal vorgegebenen Schutzkonzepten – unter den Gegebenheiten der ZSO – zu genügen. «Auch die durch das Kader im Januar und Februar 2021 vorbereiteten Dienstanlässe wurden angepasst, damit sie Covid-19-konform durchgeführt werden konnten.»

«Bei der Betreuung wachsen sogar manchmal Freundschaften»

Im vergangenen Jahr kamen die Angehörigen des Zivilschutzes nur etwa halb so oft zum Einsatz wie noch 2019. Damals wurden 2052 Diensttage mit 1006 Teilnehmenden (2020: 620) geleistet. Dienstanlässe gab es 101. Laut Kommandant Robert M. Stöckli lag das an den Einschränkungen des WK-Programms. Alles, was nicht zur sofortigen Einsatzbereitschaft in der aktuellen Lage beiträgt, sistierte der Kanton. Stöckli führt aus:

«Ausbildungselemente wie die allgemeine Gerätekenntnis, die Sanitäts- oder die Funkausbildung mussten zurückgestellt werden.»

Es handle sich aber um Themen, die die Beteiligten bereits kennen und zum nächstmöglichen Zeitpunkt nachholen würden.

Die Angehörigen des Zivilschutzes arbeiteten unter anderem in den vier Alters- und Pflegezentren der Region Brugg. zvg (26. Mai 2020)



Wenn die Zivilschutzangehörigen 2020 zum Einsatz kamen, dann unter anderem als Unterstützung des Personals in Pflegezentren bei einem Covid-19-Ausbruch. Dabei werde Hilfspflege, Aktivierung oder Freizeitbeschäftigung geleistet. Diese Aufgaben seien sich die Angehörigen des Zivilschutzes bereits durch die Vorjahre gewöhnt: «Bei der Betreuung wachsen sogar manchmal Freundschaften zwischen den Bewohnern und den Zivilschutzangehörigen.»

Als Vorbereitung wird jeweils Praktika in den vier regionalen Alter- und Pflegezentren das wichtigste Wissen vermittelt. Robert M. Stöckli sagt:

«Unsere Leute erkennt man unter den Pflegern nur am Namensschild.»

Die Coronaschutzmassnahmen schränkten die Arbeit der AdZS dabei nicht ein, Händehygiene sei beispielsweise schon lange ein grosses Thema gewesen. «Eine wichtige Auflage des Kantons war aber, dass wir keinen direkten Kontakt zu Coronapatienten haben durften», erklärt der Kommandant der ZSO Brugg Region. Glücklicherweise sei im letzten Jahr auch nie einer der Zivilschutzangehörigen im Einsatz positiv auf das Virus getestet worden.

Zivilschützer sind auf Leistungen während Pandemie stolz

Die Angehörigen der Zivilschutzorganisation ZSO Brugg Region arbeiteten jedoch nicht nur in der Pflege: Genauso unterstützten sie gemäss Stöckli bei der Umsetzung der Covid-Schutzkonzepte und übernahmen etwa Zutrittskontrollen, Fiebermessen oder die Personenlenkung.

Einsatz beim Covid-Impfzentrum KSB, Standort Windisch. zvg (05. Mai 2021)

Auch im Contact-Tracing-Center des Kantons sowie in den beiden Impfzentren (Baden und Königsfelden) des Kantonsspitals Baden (KSB) setzten sich die Zivilschutzangehörigen ein. Bei Letzterem waren vom 4. Januar bis zum 12. Februar 2021 133 Angehörige der ZSO Brugg Region vor Ort. «Es waren rund 1500 Einsatztage geplant. Mangels der Impfstoffverfügbarkeit wurden nur 808 Diensttage geleistet.»

Auf diese Leistungen während der Pandemie seien die Zivilschutzangehörigen stolz, sagt Stöckli. Es käme für sie nämlich immer wieder zu erfreulichen Überraschungen. Der Kommandant führt aus:

«Viele, die im Hochwasserschutz oder bei einem Hangrutsch zum Einsatz kommen, leisten zwar wichtige Beiträge, ihre Hilfe wird aber nicht unmittelbar wahrgenommen. Wegen Corona haben die Zivilschutzangehörigen Eins-zu-eins-Kontakt mit den Leuten – und die bedanken sich entsprechend.»

Gewöhnt sei man sich das nicht.



Konkrete Erkenntnisse aus der Pandemie für zukünftige Einsätze der ZSO kann Robert M. Stöckli noch nicht im Detail nennen. Gelernt habe man aber sicher: «Schlussendlich spielt es keine Rolle, in welcher Funktion jemand im Zivilschutz ausgebildet wurde und in welchem der vier Fachbereiche er eingeteilt ist. Jeder Zivilschutzangehörige muss damit rechnen, dass er in einer Pandemie eingesetzt wird.»

Ende Mai soll klar sein, wann der normale Dienst wieder möglich ist

Seit dem 13. Februar 2021 stehen nun keine Angehörigen der ZSO Brugg Region mehr im Rahmen der Covid-19-Pandemie im Einsatz. Ab dem Ostermontag sei man für zwei Wochen in der Pikettstellung gewesen, um bei Bedarf Schichten im Contact-Tracing-Center des Kantons zu übernehmen. Laut Robert M. Stöckli kam es aber nicht so weit: «Die AdZS konnten dem normalen Alltag nachgehen, mussten sich aber bereithalten, innerhalb 48 Stunden ab Aufgebot in den Einsatz zu gehen. Mangels stark erhöhter Fallzahlen fand dieser Einsatz nicht statt.»

Nun hofft Stöckli, dass ab den Sommerferien wieder der normale Dienst – mit den entsprechenden Schutzmassnahmen – beginnen kann. Unter anderem sollten zwei WK in San Bernardino in den Bergen mit je 40 Leuten stattfinden. Bis Ende Mai gebe der Kanton Bescheid, ob dies möglich ist. Stöckli sagt:

«Im Moment ist es sehr ruhig und im ganzen Kanton Aargau finden keine Einsätze des Zivilschutzes im Rahmen der Pandemie statt.»

Bis auf weiteres halte sich die ZSO Brugg Region aber für weitere Aufträge im Kampf gegen das Coronavirus bereit.