Region Brugg Rund 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden am Kreisspieltag in Unterbözberg erwartet Vom 22. bis 24. September findet der Kreisspieltag dieses Jahr statt. Gastgeber ist der STV Bözberg. Die Vereine des Kreisturnverbands Brugg messen sich in verschiedenen Ballsportarten und Läufen.

Der Kreisspieltag wird dieses Jahr erstmals seit 2001 vom STV Bözberg organisiert. Bild: zvg

Jedes Jahr kämpfen die Vereine des Kreisturnverbands Brugg beim Kreisspieltag in verschiedenen Sportarten um den Sieg. Der Verband zählt insgesamt 23 Vereine. Dieses Jahr stellt der STV Bözberg die Anlagen und die Festwirtschaft zur Verfügung. Der zuletzt vom Turnverein Bözberg organisierte Kreisspieltag fand im Jahr 2001 in der ehemaligen Gemeinde Gallenkirch statt, teilen die Veranstalter im Festführer mit.

Der Sportanlass findet von 22. bis 24. September, oberhalb der Schulanlage im Ortsteil Unterbözberg statt. Die Feierlichkeiten beginnen am Freitag um 17 Uhr mit einem Jubiläumsanlass der Gemeinde Bözberg, welche dieses Jahr ihr zehnjähriges Bestehen feiert. 2013 schlossen sich die vier bisher eigenständigen Gemeinden Linn, Gallenkirch, Unter- und Oberbözberg zur Gemeinde Bözberg zusammen.

Veranstaltungstage mit «open end»

Im Anschluss sorge die schweizweit bekannte Partyband ChueLee für Unterhaltung. Besucherinnen und Besucher können sich während des gesamten Wochenendes von der vom Turnverein organisierten Festwirtschaft verwöhnen lassen. Sowohl der Jubiläumsanlass als auch der Kreisspieltag sind für die Gäste kostenlos.

Am Kreisspieltag finden neben verschiedenen Ballsportarten auch Stafetten und andere Läufe statt. Bild: zvg

Die Veranstaltungstage haben jeweils ein «open end», erklärt Benjamin Plüss vom Organisationskomitee. Das bedeutet, dass die anwesenden Personen so lange feiern können, wie sie möchten, sogar bis in die Morgenstunden. An den beiden folgenden Tagen findet schliesslich der sportliche Teil der Veranstaltung statt. Rund 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden an dem Wettkampf laut Plüss erwartet.

Kein Korbball bei den Erwachsenen

Am Samstag messen sich die «Aktiven», das sind die Athletinnen und Athleten über 18 Jahre. Sie treten in den Ballsportarten Volleyball, Faustball und Schnurball gegeneinander an. Die Sportart Korbball, für die der STV Bözberg bekannt sei, werde bei den Erwachsenen nicht durchgeführt, da es hierfür zu wenige Mannschaften gebe, erklärt Plüss. Der Festbetrieb startet am Samstag um 9 Uhr morgens. Abends findet ab 20 Uhr eine «Turnerparty» mit dem Schweizer DJ Tom-s im Festzelt statt.

Am letzten Tag startet der Festbetrieb bereits um 8 Uhr. Die jugendlichen Athletinnen und Athleten des Kreisspieltags messen sich am Sonntag in den Sportarten Linienball, Brennball sowie Minikorbball.

Sowohl bei den Erwachsenen als auch bei den Jugendlichen finden am Wochenende Läufe und Pendelstafetten auf der Rundbahn statt. Um eine Veranstaltung wie den Kreisspieltag zu organisieren, braucht es viel Unterstützung: Helferinnen und Helfer können sich auf der Website des STV Bözberg anmelden.