Region Brugg Ratschlag an Netzwerkanlass: «Es liegt auch an den Unternehmen, gute Geschichten zu bringen» Die Aargauische Industrie- und Handelskammer Region Brugg lud zur Generalversammlung und zum Netzwerkanlass in den Wildischachen. Thematisiert wurden der Fachkräftemangel sowie der Neubau des Kantonsspitals Baden – und es gab Neuigkeiten zum Campus Reichhold.

Beat Bechtold, Direktor AIHK (v. l.), Alex Römer, Arealentwickler der Hiag Immobilien, David Jägle, Communications Manager der Brugg Group, Martin Schmidmeister, CEO der Jost Elektro AG, und Andreas Heinemann, Präsident der AIHK Region Brugg. Bild: Deborah Bläuer

«Praxisnah», so könnte man den Durchführungsort der Generalversammlung und des Netzwerkanlasses der Aargauischen Industrie- und Handelskammer (AIHK) Region Brugg beschreiben. Die Veranstaltung fand am 14. März im Kabellager der Jost Elektro AG im Wildischachen in Brugg statt.

Nach der Begrüssung durch Andreas Heinemann, Präsident der AIHK Region Brugg, hatte David Jägle, Communications Manager der Brugg Group, das Wort. Er sprach über den Fachkräftemangel und stellte die Generation Z vor, also die zwischen 1995 und 2010 geborenen Menschen, die erst seit wenigen Jahren im Berufsleben sind oder deren Eintritt erst noch bevorsteht.

Die Generalversammlung und der Netzwerkanlass fanden im Kabellager der Jost Elektro AG statt. Bild: Deborah Bläuer

Jägle gab Tipps, wie Firmen sich gut positionieren können, und verwies auf die Zusammenarbeit mit den Medien, die aktuelle Themen gerne aufgreifen würden. «Es liegt auch an den Unternehmen, gute Geschichten zu bringen.» Als weitere Möglichkeit nannte er Social Media. Das Bauunternehmen und Immobiliendienstleister Implenia erhalte einen Drittel der Bewerbungen über Tiktok.

Das ist der nächste Schritt betreffend Campus Reichhold

Danach sprach Alex Römer, Arealentwickler der Hiag Immobilien, über den aktuellsten Stand betreffend Projekt «Campus Reichhold». Auf dem 75000 m2 grossen Areal zwischen Hausen und Lupfig soll ein Werkplatz entstehen mit den Bereichen Logistik, Industrie, einem Rechenzentrum sowie einem Hauptgebäude mit «Services» wie etwa einer Kindertagesstätte.

Das Baugesuch zur Arealerschliessung ist aktuell bei der kantonalen Fachstelle zur Prüfung und wird voraussichtlich im April auf den Gemeindekanzleien Hausen und Lupfig öffentlich aufliegen.

Andreas Heinemann führte zügig durch die Generalversammlung. Die Jahresrechnung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 4300 Franken. Im Vorstand gibt es keine Rochaden. Der Präsident wies auf verschiedene Projekte im 2023 hin und berichtete vom Verein Wasserschloss Plus. Beat Bechtold, Direktor der AIHK, sprach über die kürzlich veröffentlichte Wirtschaftsumfrage und betonte die Vorteile einer Mitgliedschaft beim Verein.

Andreas Heinemann weist auf Projekte im laufenden Jahr hin. Bild: Deborah Bläuer

Dann präsentierte Martin Schmidmeister, CEO der Jost Elektro AG, das Unternehmen. «Ich will nicht einfach Strom machen, sondern die Sehnsucht wecken, sodass die Leute sich mit der Firma identifizieren können.»

Per Video zugeschaltet wurde zum Abschluss Firmeninhaber Adrian Bürgi. Er stellte die Mitwirkung der Jost Elektro AG am Projekt «Agnes» vor, dem Neubau des Kantonsspitals Baden. Die Veranstaltung schloss mit einem Apéro riche und Rundgängen durch die Ausbildungswerkstätte der Jost Elektro AG.