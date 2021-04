Region Brugg Neu sind Führungen bis 15 Personen wieder möglich im Bahnpark Der beliebte Tag der offenen Tore im alten Lokdepot in Brugg soll Mitte Oktober stattfinden.

2019 fand die neunte Auflage des «Tag der offenen Tore» im Bahnpark Region Brugg statt.

Bild: Hans Christof Wagner (25. Mai 2019)

Auch 2021 wird für den Bahnpark kein normales Jahr. All die äusseren Umstände lassen nur eine situationsbedingte Planung zu, teilt Gregor Tomasi mit, Präsident Stiftung Bahnpark Region Brugg. Mit der Lockerung der Coronaregeln aber, die der Bundesrat am Mittwoch bekanntgegeben hat, besteht im alten Lokdepot neu wieder die Möglichkeit für Führungen bis 15 Personen, unter Einhaltung der Maskenpflicht gemäss Schutzmassnahmen in Innenräumen.

Präsident Gregor Tomasi.



Bild: Sandra Ardizzone (15. November 2018)

Für die Bewirtung allerdings können die Innenräume aus Covid-19- und Platzgründen nicht genutzt werden, ausser für Apéros bis maximal 15 Personen, wie Tomasi sagt. Er fügt an:

«Es bräuchte ein Schutzkonzept, was unrealistisch und kaum bezahlbar ist.»

Der Präsident weist gleichzeitig auf das Parkplatzproblem hin, das teilweise auch an Wochenenden besteht. Die Besucherinnen und Besucher werden deshalb gebeten, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Platzmässig eingeschränkt ist der Aussenbereich auch wegen des derzeitigen Brückenbaus. Fahrten von den ansässigen Vereinen erfolgen – sollten sie denn angeboten werden – ab Bahnhof. Der ursprünglich am 5. und 6. Juni geplante Tag der offenen Tore kann laut Tomasi unter den gegebenen Umständen – er verweist auf die Begrenzung der Besucherzahl auf 100 – nicht im gewohnten Rahmen stattfinden.

Der Tag der offenen Tore ist ein beliebter Familienanlass.

Bild: Hans Christof Wagner (25. Mai 2019)

Für den beliebten Anlass muss der Ersatztermin vom 16. und 17. Oktober in Betracht gezogen werden.