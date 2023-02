Region Brugg Immer mehr Fische sind in der Schweiz gefährdet: Wie sieht es beim Wasserschloss aus? Die kürzlich vom Bundesamt für Umwelt publizierte Rote Liste für bedrohte Tierarten zeigt, wie prekär die Lage der Fische ist. Beim Zusammenfluss von Aare, Reuss und Limmat in der Region Brugg haben sie jedoch einige Vorteile.

Die Europäische Äsche gilt als «stark gefährdet». Sie legt ihre Eier im groben Kies der Reussmündung im Wasserschloss ab. Rainer Kuehnis/ Schweizerischer Fischerei-Verband

Kürzlich publizierte das Bundesamt für Umwelt (Bafu) die Rote Liste der gefährdeten Fische und Rundmäuler. «Bereits die Rote Liste von 2007 machte deutlich, wie prekär die Lage der Fische ist», heisst es in der 40-seitigen Publikation. Auch bei der aktualisierten Variante zeige sich keine Trendwende. «Die Anzahl gefährdeter Fischarten steigt insgesamt weiter an, was zu einem Rückgang der Fischbiodiversität führt.»

Das wirft die Frage auf, wie die Situation beim Wasserschloss in der Region Brugg ist, wo mit Aare, Reuss und Limmat drei Flüsse zusammenfliessen. Aber der Reihe nach.

Verschiedene Faktoren bedrohen Fische

Von den insgesamt 71 einheimischen Fisch- und Rundmäulertaxa wurden 43 auf die Rote Liste gesetzt, wovon neun bereits ausgestorben sind. Bei der Roten Liste wird der Begriff «Taxon» statt «Art» verwendet, da teilweise die Unterarten eines Fisches (zum Beispiel bei der Atlantischen Forelle) separat gezählt werden.

2007 waren 44 Prozent der beurteilten Taxa auf die Rote Liste gesetzt worden, bei der aktuellen sind es 51 Prozent. Fünf Taxa, für die es nicht genügend Daten gibt, und neun bereits ausgestorbene flossen nicht in diese Berechnung mit ein.

Im Wasserschloss sind die Lebensbedingungen für viele Wassertiere verhältnismässig gut. Michael Hunziker

Gründe für diese Entwicklung gibt es viele: Gewässerverschmutzung, die Zerschneidung von Lebensräumen, die Klimaerwärmung, Wasserkraftnutzung, Verbauungen sowie ein gestörter Geschiebehaushalt in den Gewässern – um nur einige zu nennen.

Es sei extrem schwierig, zuverlässige Informationen zur Quantität von verschiedenen Fischarten in Flüssen zu erheben, erklärt Corinne Schmid, Fachspezialistin bei der Sektion Jagd und Fischerei des Kantons. Allerdings sind die Lebensbedingungen im Wasserschloss für viele Wassertiere verhältnismässig gut.

Zahlreiche Fischarten finden hier eine passende Nische

«Das Wasserschloss bietet einen vielseitigen Lebensraum. Es gibt Bereiche mit strömendem Wasser, stehendem Wasser und Wiederwasser. Zudem bietet es Flachufer, Steilufer, Kies- und Sandflächen, Holz, Wurzeln und auch Wasserpflanzen», sagt Corinne Schmid. So gebe es für viele Fischarten in verschiedenen Altersstadien eine passende Nische.

Durch die Vielfältigkeit und mit für ein Siedlungsgebiet verhältnismässig wenigen Verbauungen habe das Wasserschloss für eine Flusslandschaft im Schweizer Mittelland relativ gute Voraussetzungen für Wassertiere. Allerdings seien Vergleiche schwierig zu machen.

Beim Wasserschloss gibt es eine ausgeprägte Strömungsvielfalt. zvg/Departement Bau, Verkehr und Umwelt

Das Wasserschloss hat sehr artenreiche Lebensräume. Als Laich- und Larvenhabitate sind vor allem die freifliessenden Flussabschnitte mit den zahlreichen Seitenarmen und Altwässern von Bedeutung. Der bezüglich Strömungen, Sohlen und Uferbeschaffenheit kleinflächige Wechsel bei der Vereinigung der drei grossen Flüsse bietet günstige Fortpflanzungsbedingungen.

Matthias Betsche, Geschäftsführer von Pro Natura Aargau, erklärt, beim Wasserschloss gebe es eine ausgeprägte Strömungsvielfalt, welche den gefährdeten, strömungsliebenden Arten Reliktlebensräume biete. Allerdings fehle zum Teil die Vernetzung mit ähnlichen Gebieten. Heute fänden Fische, Rundmäuler und weitere Tiere beim Wasserschloss wieder naturnahe Lebensräume. Betsche sagt:

«Im Wasserschloss zeigen die Gewässer viel von ihrer ursprünglich abwechslungsreichen Erscheinung.»

Dies sei zu einem grossen Teil dank dem Auenschutzpark Aargau und der von Pro Natura Aargau und dem Kanton im Wasserschloss durchgeführten Renaturierungen. Es gebe aber nach wie vor viel zu tun, um die Gewässer weiter aufzuwerten. Zudem: «Der fortschreitende Klimawandel wird auch den Fischen im Wasserschloss zusetzen.»