Region Brugg Im Dienste der Gemeinschaft: Diese drei fahren seit 90 Jahren Postauto Langjährige Busfahrer der Voegtlin-Meyer AG erklären gegenüber der AZ, wie sie ihren Weg in den Beruf fanden und wie sich ihre Arbeit seither verändert hat.

Die Chauffeure Peter Amsler (v. l.), Andreas Volpi, Willi Schaffner und der Geschäftsführer des Postauto-Betriebs Reto Huber, feiern dieses Jahr ihr Berufsjubiläum. Bild: Jennifer Derrer

Gleich mehrere Busfahrer der Voegtlin-Meyer AG feiern dieses Jahr ein Berufsjubiläum. Aus diesem Anlass wurde ein Ausflug veranstaltet. Inhaber Martin Gautschi chauffierte die Jubilare mit einem alten Postauto aus dem Jahr 1966 von der neusten Tankstelle in Brugg zum Gasthof Bären in Schinznach. Beim Kaffee berichteten die Chauffeure, wie sie ihren Weg in den Beruf fanden und wie sich ihre Arbeit seither verändert hat.

«Früher sind Busfahrer Autoritätspersonen gewesen», schmunzelt Willi Schaffner. Dies sei jedoch noch vor seiner Zeit gewesen. Der Riniker ist seit 40 Jahren in der Firma angestellt. Seit 30 Jahren fährt er Postautos. Der 60-Jährige kannte jedoch noch Chauffeure, die als Beamte galten und vom Militärdienst befreit wurden.

Menschen haben an Freundlichkeit verloren

In der Rekrutenschule erlitt der damals 20-Jährige einen Unfall. Nachdem Willi Schaffner den Gips dann schliesslich loswurde, fragte er bei Voegtlin-Meyer nach einem Arbeitsvertrag. In seiner ersten Woche lud er noch 50 Kilogramm schwere Kohlesäcke auf die Lastwagen, da er keinen Führerausweis besass.

Nach dessen Erhalt führte er Kohletransporte und Entsorgungen durch. 1992 wechselte der Riniker dann in den Postauto-Betrieb. Aus seiner Sicht habe sich besonders die Dichte an Fahrgästen verändert. Früher habe es Haltestellen gegeben, an denen niemand einstieg. Heute sei dies kaum mehr der Fall.

Die Busfahrer fuhren mit einem alten Postauto von der neuen Tankstelle in Brugg zum Gasthof Bären in Schinznach. Bild: Jennifer Derrer

Der 56-jährige Andreas Volpi stimmt Schaffner zu. Er feiert dieses Jahr ebenfalls sein 30-Jahre-Jubiläum als Chauffeur. Mit 26 Jahren hörte er, dass es bei Voegtlin-Meyer noch offene Stellen gab und entschied sich dazu, sich zu bewerben. Zuvor fuhr er ein Jahr Car und zwei Jahre Lastwagen.

Die regelmässigen Arbeitszeiten veranlassten den Gansinger zum Wechsel. Er bemerke, dass die Menschen heute an Freundlichkeit verloren hätten. Früher schätzte er die Verbindung zu den Fahrgästen, doch heute sei es eine Seltenheit, wenn ihn ein Fahrgast im Postauto beim Einsteigen begrüsse.

Verkehr hat über die Jahre hinweg stark zugenommen

Ebenfalls 30 Jahre im Beruf ist Peter Amsler. Er entschied sich damals für den Wechsel, da er als Carfahrer immer unterwegs war. Die regelmässigen Arbeitszeiten ermöglichten es dem Densbürer, mehr Zeit zu Hause zu verbringen. Seit 2009 ist der heute 63-Jährige zusätzlich noch als Fahrdienstleiter im Einsatz. Der grösste Unterschied zu früher liege für ihn im Verkehr. Dieser habe über die Jahre hinweg stark zugenommen.

Alle Fahrer gaben auf Nachfrage an, dass sie sich auch heute noch einmal für den Beruf entscheiden würden. Ihnen allen bereite besonders das Fahren selbst eine grosse Freude. Reto Huber feiert auch ein Jubiläum. Seit zehn Jahren ist er der Geschäftsführer des Postauto-Betriebs.

Für nächstes Jahr benötige das Unternehmen laut Huber vier weitere Chauffeure, da sie ihr Fahrnetz erweitern werden. Sie verspüren jedoch bereits jetzt ein Nachwuchsproblem. Ohne den Einsatz von Grenzgängern und Menschen aus dem Osten wäre es nicht möglich, den Fahrplan ihres Betriebs aufrechtzuerhalten, erklärt Huber.