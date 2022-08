Bezirk BRUGG «Zweitbester Sommer des Jahrtausends»: Hohe Temperaturen sorgten für viele Badegäste in den Sommerferien Obwohl die Badis die Abwesenheit der Urlauber zu spüren bekamen, ziehen sie von den Sommerferien eine positive Bilanz.

Nach dem geglückten Start im Mai setzt sich die positive Saison für die Badis fort, so auch für die hier abgebildete Badi Brugg. Flavia Rüdiger

Mit Schulbeginn letzten Montag sind im Aargau fünf Wochen Sommerferien zu Ende gegangen. Für die Freibäder in der Region Brugg war es dank des überdurchschnittlich schönen und heissen Wetters eine äusserst erfolgreiche Zeit.

Peter Gut ist Vizeammann in Villigen. zvg

«Im gesamten Monat Juli war der Badebetrieb wegen schlechten Wetters nur an einem Tag eingestellt», gibt Peter Gut, Vizeammann von Villigen, Auskunft. Subjektiv bewertet seien die Besucherzahlen der Badi Villigen in den Sommerferien 2022 weit überdurchschnittlich gewesen.

Wie hoch die Anzahl der Eintritte genau war, wird sich bei der Abrechnung zum Saisonende am 4. September zeigen. Aber Peter Gut ist zuversichtlich, dass auch die restliche Zeit noch gut laufen wird: «Für das Schwimmbad Villigen ist mit einem top Sommer zu rechnen.»

Sehnsucht nach Strandferien war offenbar gross

Auch bei der Badi Schinznach zeigt man sich zufrieden mit den Sommerferien. Allerdings hätten viele Familien nach der Coronazeit wohl Sehnsucht nach Strandferien verspürt und seien weggefahren, so Badmeister Robert Flury. «Wären weniger Familien verreist und die Brückensanierung bereits abgeschlossen, hätten wir möglicherweise noch ein besseres Resultat erzielt», fügt er an. Am besten sei die Badi jeweils an den heissen Wochenenden besucht gewesen.

Bei der Badi Rupperswil-Auenstein tönt es ebenfalls positiv. Wie Badmeisterin Christine Schuster erklärt, seien im Juli täglich im Schnitt zwischen 500 bis 800 Eintritte gezählt worden. Sie sagt:

«Das sind sehr gute Ergebnisse.»

Auch hier merkte man, dass viele Leute in den Ferien waren. Dafür besuchten zahlreiche Personen, die nicht aus der Gegend waren, das Freibad. Jetzt gegen Saisonende rechnet Christine Schuster mit weniger Besuchern. Dies sei allerdings normal, im Spätsommer seien die Leute «gesättigt», ganz anders als im Frühling, wenn die Euphorie, endlich wieder in die Badi zu können, gross sei.

Ein Vergleich mit den Vorjahren ist schwierig

Der Rekordtag in den Sommerferien war bei der Badi Villnachern der 21. Juli mit zirka 200 Besuchern. Spitzentag der ganzen Saison war bisher der 19. Juni mit knapp 300 Badegästen.

Einen Vergleich mit anderen Jahren zu ziehen, sei für ihn nicht möglich, sagt der neue Badmeister Patrick Filoni, da ihm keine Zahlen von anderen Saisons vorlägen. Laut dem Inhaber des Badikiosks seien die Besucherzahlen aber besser als vor drei Jahren.

Nach zweijähriger Pause hat die Badi Villnachern mit frisch repariertem Bassin dieses Jahr wieder geöffnet. Maja Reznicek

Zweitbester Sommer dieses Jahrtausends

Die Badi Brugg rechnet dank der hohen Temperaturen gar mit dem zweitbesten Sommer dieses Jahrtausends. Wenn das Wetter in der zweiten Augusthälfte gut bleibt, werden voraussichtlich bis Ende Saison gegen 60'000 Besucherinnen und Besucher verzeichnet werden. Einen erfolgreicheren Sommer gab es nur 2003 mit 84'000 Gästen.

«Wir sind äusserst zufrieden mit den Sommerferien», freut sich Michael Steger, Teamleiter Frei- und Hallenbad Brugg. So wurden vom 2. Juli bis am 7. August heuer 25'000 Eintritte gezählt, ein markanter Unterschied zum vergangenen Jahr, in dem es im selben Zeitraum gerade einmal 8300 waren.

Badi Heumatten hatte mit mehr Eintritten im Juli gerechnet

Trotz des sehr heissen Wetters waren die Eintrittszahlen im Juli in der Badi Heumatten in Windisch mit rund 15'000 Eintritten verhältnismässig schlecht. Dort hatte man aufgrund des schönen und warmen Sommers eigentlich in den Ferien mehr Gäste erwartet. Insgesamt sei es bis jetzt dennoch eine gelungene Saison gewesen, sagt Jonas Lüscher, Sachbearbeiter von Planung und Bau in Windisch