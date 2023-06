Region Brugg Herbschtrose tritt als einziges Aargauer Theater am Volkstheaterfestival in Meiringen auf Das Seniorentheater Herbschtrose aus der Region Brugg spielt am 15. Juni im Berner Oberland. Warum die Gruppe mit dabei ist und was sich die Seniorinnen und Senioren für das Festival vorgenommen haben.

Die Schauspieler des Seniorentheaters probten im vergangenen Dezember das neue Stück «Lieber ledig und frei». Bild: Ina Wiedenmann

Die Seniorentheatergruppe Herbschtrose aus Windisch, Brugg und Umgebung wird am 15. Juni, um 14 Uhr, in der Tramhalle am Volkstheaterfestival in Meiringen auftreten. Acht Theaterbühnen aus der ganzen Schweiz werden vom 14. bis am 18. Juni im Berner Oberland ihr Können unter Beweis stellen. Herbschtrose tritt als erstes Seniorentheater überhaupt am Festival auf. Gleichzeitig feiert die Theatergruppe in diesem Jahr bereits das 30-jährige Bestehen.

Marlies Nauer ist die Präsidentin der Herbschtrose. Bild: Archiv

Die Präsidentin des Vereins Herbschtrose, Marlies Nauer, sieht es als Ehre, in Meiringen aufzutreten. «Unter den Bewerberinnen und Bewerbern aus der ganzen Schweiz in die Auswahl gekommen zu sein, ist wirklich schön und in meinen Augen eine tolle Leistung», erklärt die 83-Jährige.

Das letzte Stück erzielte einen grossen Erfolg

Laut Enrico Maurer, Präsident der Theaterkommission des Festivals, haben sich 2023 rund 20 Gruppen beworben. «Neben der Qualität und immensen Spielfreude achtet das Volkstheaterfestival auf ein vielseitiges Programm, welches die Diversität des Schweizer Volkstheaters aufzeigen soll», erläutert Maurer.

Bei der Premiere des aktuellen Stücks «Lieber ledig und frei» von Barbara Fischer sei Andreas Fischer, ein Mitglied der Theaterkommission des Festivals, auf Nauer zugekommen und habe ihr von dem Anlass in Meiringen erzählt. Ihm habe der Herbschtrose-Auftritt gut gefallen und er habe sich vorstellen können, die Gruppe und ihr Stück am Festival dabeizuhaben. «Davor hatte ich noch nichts vom Volkstheaterfestival gehört», sagt die Präsidentin und Schauspielerin. Doch schnell seien alle Mitglieder der Truppe dabei gewesen und man freue sich sehr darauf, nach Meiringen zu fahren.

30-mal führte die Theatergruppe Herbschtrose das Stück von Januar bis April 2023 auf. Bild: zvg

Auf ihrer Tour von Januar bis April dieses Jahres haben die Seniorinnen und Senioren «Lieber ledig und frei» 30-mal aufgeführt. «Wir hatten noch nie so viele Leute an einer Premiere wie in diesem Jahr», erklärt Nauer. Rund 170 Gäste hätten sich vor der Bühne des katholischen Kirchgemeindehauses in Windisch im Januar zusammengefunden.

Zum Erfolg des Stücks hat laut Nauer auch die Regisseurin Piera Wildi-Silvestri beigetragen, die seit fünf Jahren bei der Theatergruppe mit dabei ist. «Sie hat ein super Gespür für gute Stücke und sieht sofort, wer aus der Gruppe für welche Rolle wie geschaffen ist», erläutert die 83-Jährige.

Die Präsidentin fiel im Frühling für drei Monate aus

Da die Saison für die Seniorentheatergruppe bereits im April zu Ende gegangen war, habe eine intensive Probephase stattgefunden, um das Stück «auf Vordermann zu bringen». Dass Nauer überhaupt auftreten kann, ist zudem nicht selbstverständlich: «Ich bin die letzten drei Monate wegen eines Beinbruchs ausgefallen.» Umso mehr freut es sie, dass sie in Meiringen wieder mit dabei ist.

Die Gruppe will am Festival ihr Bestes geben. «Wir wollen nicht nur dort spielen: Wir wollen zeigen, was eine Seniorenbühne so alles kann», sagt Nauer. Mit ihren 83 Jahren ist sie die älteste Schauspielerin der Herbschtrose – eine der Souffleusen sei noch ein halbes Jahr älter, sagt Nauer mit einem Lachen.