Region Brugg Einziehen mit Haustier: In welche Pflege- und Altersheime auch Katze und Meerschweinchen mitdürfen Vier Einrichtungen der Region Brugg berichten über ihre Regelungen bezüglich Haustieren. Sie zeigen zudem auf, welche Rolle Tiere in ihrem Alltag spielen.

Die Haus Eigenamt AG bucht die Stiftung Begegnung mit Tieren zur Durchführung von tiergestützten Interventionen. Bild: zvg

Einige Seniorinnen und Senioren legen sich nach der Pension ein Haustier zu. Doch im Alter verschlechtert sich oft auch der Gesundheitszustand der Menschen. Was passiert mit dem Tier, wenn die Person schliesslich in ein Alters- oder Pflegeheim eintritt? Erlauben es die Einrichtungen den Bewohnenden, Hund und Katze mitzunehmen, oder besitzen die Institutionen vielleicht sogar selbst Tiere?

Gemäss Nachfrage bei der Haus Eigenamt AG besitzt das Pflegeheim in Lupfig keine Tiere mehr. Einige Jahre lang besass die Einrichtung Kaninchen, schreibt Béatrice Böhringer, Geschäftsführerin. Allerdings sei es immer schwieriger und schlussendlich unmöglich geworden, jemanden zu finden, der diese adäquat versorgen könne. Daraufhin entschied die Institution, sich von den Tieren zu trennen.

Die Aktivierung sei immer wieder ein besonderes Erlebnis für alle Beteiligten des Pflegeheims Haus Eigenamt, erklärt Geschäftsführerin Béatrice Böhringer. Bild: zvg

Neue Eintritte können ihre Haustiere nicht mitbringen, da die Institution nicht über die nötigen Ressourcen für deren Versorgung verfüge. «Da wir jedoch wissen, wie wichtig Tiere für uns Menschen sind, buchen wir schon einige Jahre die Stiftung Begegnung mit Tieren», erklärt Böhringer. Diese biete unter anderem eine tiergestützte Aktivierung mit Kleintieren an, die speziell auf Institutionen ausgerichtet sei.

«Begegnung mit Tieren» komme entweder zu ihnen ins Haus oder das Pflegeheim organisiere einen Ausflug auf den Hof der Stiftung. Die Aktivierung sei immer wieder ein besonderes Erlebnis für alle Beteiligten, teilt die Geschäftsführerin mit.

Zwei Katzen als «Gesellschafterinnen»

Bisher gab es gemäss der stellvertretenden Geschäftsleiterin des Alters- und Pflegeheims Schenkenbergertal AG Simone Burger noch keinen bekannten Bedarf, Haustiere beim Einzug ins Heim mitzubringen.

In der Institution in Schinznach-Dorf gibt es sowohl im offenen, wie auch im geschützten Wohnbereich jeweils eine Katze. Die beiden Vierbeiner dienen als «Gesellschafterinnen». Sie würden sich bei den Bewohnenden auf den Schoss oder gar ins Bett legen und würden sehr geliebt werden, schreibt Burger weiter.

Es gäbe jedoch auch Seniorinnen und Senioren, die ein Schild an ihrer Tür haben, welches den Katzen den Zutritt zu ihrem Zimmer verbiete. Die Hauptverantwortung für die Tiere liege beim Pflegepersonal, die Betreuung werde täglich geplant.

Im Aussenstall halte das Pflegeheim zudem Hasen und Hühner, welche durch die Mitarbeitenden des technischen Dienstes betreut werden. Die Bewohnerinnen und Bewohner können die Tiere dort besuchen und auch die Fische im Teich beobachten.

Die Sanavita AG hat einen Tierpark, den die Bewohnenden besuchen können. Bild: Jennifer Derrer

Ähnlich sieht es im Pflegezentrum Lindenpark der Sanavita AG in Windisch aus. In den zwei Jahren, in denen sie als Pflegedienstleitung tätig ist, gab es noch keine Anfragen bezüglich des Mitbringens von Haustieren, erklärt Astrid Schütter. Falls eine Person ihr Tier mitbringen möchte, müsste dies intern besprochen werden. Das Pflegezentrum verfüge jedoch über einen Tierpark mit verschiedenen Tieren, den die Bewohnerinnen und Bewohner besuchen können.

Zudem arbeite in der Einrichtung eine Fachexpertin, die eine Ausbildung in tiergestützter Intervention absolviert habe. Sie besässe auch einen Hund, den sie zu diesem Zweck einsetzen könne.

Keinen «Konflikt» mit bereits vorhandenen Tieren

Im Alters- und Pflegeheim Auhof in Veltheim erhalten Neueintritte die Möglichkeit, ihr Haustier mitzubringen, sofern bestimmte Anforderungen erfüllt sind, schreibt Martin Schmidt von der Heimleitung auf Nachfrage.

Die Versorgung des Haustiers müsse durch den Besitzer respektive die Besitzerin oder deren Angehörige gewährleistet werden. Zudem dürfe es keinen «Konflikt» mit einem bereits vorhandenen Haustier geben und es müsse sichergestellt werden, dass sich niemand vor dem Tier fürchtet.

Untergebracht wird das Haustier im Zimmer der Halterin oder des Halters. Falls ein Senior oder eine Seniorin aufgrund seines Gesundheitszustandes nicht mehr in der Lage sei, für sein Haustier zu sorgen, müsse dieses in die Obhut der Angehörigen gegeben werden.

Sind bestimmte Anforderungen erfüllt, dürfen die Bewohnerinnen und Bewohner des Auhofs ihr Haustier beim Eintritt mitnehmen. Symbolbild: Keystone

Die gleiche Regel gelte auch, wenn der Halter oder die Halterin verstirbt. Ist das Tier pflegeleicht und bereitet der Institution keinen grossen Aufwand, kann laut Schmidt auch der Auhof die Versorgung dessen übernehmen.

Die Einrichtung selbst besässe aktuell eine Katze und vier Hühner, welche zur Therapie ihrer Bewohnerinnen und Bewohner dienen. Eine Mitarbeiterin nehme auch regelmässig ihren kleinen Hund mit. Die Tiere der Institution werden durch das Heimpersonal versorgt.

Das Pflegezentrum Süssbach in Brugg gab auf Nachfrage an, aufgrund von Krankheitsausfällen nicht an der Umfrage teilnehmen zu können.