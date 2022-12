Region Brugg «Eine Katastrophe»: Abbruch des Geowegs sorgt für Kritik – wie es zu dem Entscheid kam und wer ihn finanziert Vor zwei Jahren diskutierten der Kanton und die Gemeinden Brugg, Habsburg und Lupfig bereits über eine Sanierung des Rundwanderwegs mit Attraktionen wie über 200 Millionen Jahre alte Findlinge. Inzwischen hat man einen fast vollständigen Rückbau angeordnet. Doch warum war die Bevölkerung scheinbar nie darüber informiert worden?

Ein Missverständnis: Beim Rückbau wurden auch Findlinge zerstört. Screenshot Tele M1

Als Katastrophe bezeichnet Kurt Gasser die Situation. Der ehemalige Ammann von Scherz sagt: «Der Geoweg ist mit seinen Informationstafeln ein Kulturgut erstens Rangs für die Region.» Doch von dem 11 Kilometer langen Rundwanderweg durch die Gemeinden Brugg, Habsburg und Lupfig zu Themen der lokalen Geologie, Ökologie sowie Geschichte ist inzwischen nicht mehr viel übrig: Im Oktober wurden laut Horst Sager, Geschäftsleiter Aargauer Wanderwege, erst die Signalisation entfernt, ab Ende November lief der Rückbau der einzelnen Stationen und Tafeln.

Wie Tele M1 Ende letzter Woche berichtete, wurden dabei über 200 Millionen Jahre alte Findlinge gesprengt.

Tele M1

Dies stiess nicht nur Gasser sauer auf: Brugger Grossrat Titus Meier bezeichnet die Aktion auf Twitter als «unfassbar», fragt nach Auftraggeber und Finanzierung. Seinem Unmut tat auch Grossrat Robert Obrist aus Schinznach gegenüber dem Brugger Stadtrat kund: Diesen Zeugen der Vergangenheit mit dem Abbruchwerkzeug zu begegnen, sei ein «Armutszeugnis». Doch wieso wurde der Geoweg überhaupt eingestampft?

Rückbau war die einzige Alternative zur Modernisierung

Einst war der Rundwanderweg als Beitrag des Aargaus zum 700-Jahr-Jubiläum der Eidgenossenschaft geschaffen worden. Für den Unterhalt sorgt seit der Eröffnung 1991 der gemeinnützige Verein Aargauer Wanderwege als Auftragnehmer des Kantons.

Vor zirka zwei Jahren sei dieser auf die drei betroffenen Gemeinden zugekommen, erklärt Lupfiger Ammann Richard Plüss:

«Es hiess, es gebe Sanierungsbedarf und man legte uns eine Offerte mit Kosten von 200’000 Franken vor.»

Im Vorfeld hatte Aargauer Wanderwege dem Kanton gemeldet, dass die Signalisations- und Informationstafeln erneuert werden müssten, teilweise verbleicht und beschädigt seien. Doch eine Umfrage unter den Gemeinden habe gezeigt, so Plüss, dass niemand bereit gewesen sei, sich einzubringen und die Finanzierung für die Modernisierung zu übernehmen. Der Ammann ergänzt: «Der Kanton hat von Anfang an signalisiert, dass er keine Kosten tragen würde.»

Der Geoweg existierte über 30 Jahre. Patricia Hauri (AZ Archiv)

Weil weder die notwendigen Finanzen noch das lokale Interesse vorhanden war – Aargauer Wanderwege habe sich auch an regionale Vereine gewandt –, ist den Beteiligten laut Horst Sager nur eine Option geblieben: der Rückbau des Wegs. Diese Lösung bezeichnet der Geschäftsleiter als einzige Alternative zur Modernisierung. Die Kosten von zirka 10’000 Franken für den Abbruch übernimmt der Kanton. Laut dem Departement Bau, Verkehr und Umwelt entspricht dies in der Grössenordnung zwei Jahren Unterhalt der Anlage.

Dass es effektiv zum Rückbau gekommen ist, hat Richard Plüss überrascht. «Wir wussten nichts davon und es hätte uns nicht gestört, wenn man die Tafeln einfach hätte stehen lassen. Sie waren ja nicht in einem ‹himmeltraurigen› Zustand.»

Ausserdem seien die Lupfiger sich der wertvollen Information über Geologie und Geschichte auf den Tafeln bewusst, hätten intensiv versucht, dieses Werk zu erhalten. Einzig Habsburg entschied sich vorgängig aber für das Stehenlassen der Stationen.

Plüss: «Wir hofften, dass sich ein Sponsoring ergibt»

Doch warum hatte man die Bevölkerung nicht in den Entscheid über den Rückbau involviert? In Scherz etwa sei das Erstaunen über die «Nacht- und Nebelaktion» gross, so Kurt Gasser, genügend Leute hätten gerne die Pflege der Tafeln übernommen. Lupfig ist dahingegen der Meinung, dass das Vorhaben im Gemeindeblatt kommuniziert wurde.

Richard Plüss, Gemeindeammann von Lupfig. Sandra Ardizzone

«Wir hofften, dass sich ein Sponsoring ergibt – was aber nicht passiert ist», sagt Plüss und weiter:

«Unglücklich war aber, dass jetzt in der letzten Phase nicht nochmals informiert wurde. Das wäre die letzte Chance gewesen.»

Nichtsdestotrotz habe sich bisher niemand gekümmert und für die Pflege des Wegs sei geschultes Personal nötig.

Wie die Situation sich bei den anderen Beteiligten gestaltete, konnte am Dienstag nicht festgestellt werden: Habsburg war für eine Stellungnahme nicht erreichbar, Brugg verwies auf die Kommunikationsabteilung des Kantons. Aargauer Wanderwege hat bisher keine Rückmeldungen zum Abbruch von der Bevölkerung bekommen.

Sager ergänzt: «Weil das Interesse am Geoweg in der letzten Zeit so stark geschwunden ist, war man sich nicht bewusst, dass eine Information zum Rückbau nötig gewesen wäre.»

Inzwischen gibt es einen Baustopp

Fragen wirft noch die teilweise Sprengung von den geschützten Findlingen an der Grenze zwischen dem Brugger Ortsteil Schinznach-Bad und der Gemeinde Habsburg auf.

Tele M1

Diese bezeichnet Aargauer Wanderwege inzwischen als unglückliches Missverständnis. Im Vorfeld der Aufhebung des Geowegs sei nicht klar thematisiert worden, was unter einem Rückbau zu verstehen sei. Zudem ergänzt Sager:

«Wir gingen davon aus, dass es eine künstliche Installation ist, die hingestellt wurde, und nicht eine natürliche schützenswerte Sehenswürdigkeit.»

Inzwischen ist ein Baustopp verfügt. «Die Abteilung für Umwelt des Kantons prüft jetzt, wie die unversehrten Steine erhalten und vor Ort platziert werden können.» Bis dahin wird an den Gesteinsbrocken nichts mehr vorgenommen. Sager geht davon aus, dass es erst nächstes Jahr weitergeht.

Beim Lupfiger Gemeinderat liegt inzwischen ein Antrag von Kurt Gasser vor, die Informationstafeln wieder aufzustellen. Plüss sagt dazu: «Wir werden das im Januar weiterverfolgen. Da stellt sich aber die gleiche Frage: Wer zahlt?»