Region Brugg Die AKB Immo-Messe präsentiert viele Neubauprojekte und lockt sogar den obersten Chef an Ob Reiheneinfamilienhaus, Eigentums- oder Mietwohnung: In und rund um Brugg herrscht einen rege Bautätigkeit. Die Nachfrage nach Immobilien und der Beratungsbedarf sind gross. Wer ein neues Zuhause sucht, hat an der Messe bei der Aargauischen Kantonalbank einen guten Überblick bekommen und viele Leute getroffen.

Andreas Schreiber (l.), Regionaldirektor der Aargauischen Kantonalbank in Brugg, führt AKB-Direktionspräsident Dieter Widmer durch die Messe. Bild: Claudia Meier

Kaum hat die Aargauische Kantonalbank (AKB) in Brugg an diesem regnerischen Samstagmorgen den Teppich ausgerollt und die Türen für die Immobilienmesse geöffnet, wirken die Räumlichkeiten an der Bahnhofstrasse 23 wie ein Magnet. «Jetzt ist noch keine Stunde vorbei und wir haben schon 161 Gäste gezählt», sagt David Lauber, Leiter Privat- und Geschäftskunden, im Lift, der zum Dachgeschoss führt.

Am Mittag um 12.25 Uhr sind es bereits 353 Besucherinnen und Besucher. Während sich einige die AKB Immo-Messe wohl schon lange fett in der Agenda angestrichen haben, kommen andere eher zufällig vorbei. Für alle gilt: Zu entdecken gibt es einige Premieren sowie Projekte, die schon im Bau sind oder erst in zwei, drei Jahren bezugsbereit sein dürften.

Spatenstich in Windisch ist im Juni

So wird beispielsweise voraussichtlich im Juni der Spatenstich für die Überbauung Sonnenweg in Windisch erfolgen. Neben den 16 Eigentumswohnungen werde es einen Block mit Mietwohnungen geben, sagt Karin Hochuli, Leiterin Vermarktung bei der Markstein AG. Hinter der ehemaligen Bözberg-Tankstelle im Gebiet Hafen sind acht Doppelhäuser bewilligt. Sie werden demnächst gebaut.

Eine breite Auswahl an grösseren Neubauprojekten hat die Immo Treier AG aus Holderbank. Das stellt auch AKB-Direktionspräsident Dieter Widmer fest, der von Andreas Schreiber, Regionaldirektor der AKB Brugg, durch die Messe geführt wird. Im nördlichen Zentrum des Brugger Stadtteils Lauffohr ist die Überbauung «Wasserschloss» mit einem zentralen Innenhof geplant. An der Ecke Ziegelhof-/Bahnhofstrasse in Lupfig wird 2024 die Wohnüberbauung «Trafino» realisiert.

In persönlichen Gesprächen wird über Liegenschaften gesprochen, die über dem Marktwert verkauft wurden, und Überlegungen, die sich die Hauseigentümerschaft macht, wenn die Kinder ausgezogen sind. Neben altersgerechten Wohnungen sind auch solche für junge Familien im Angebot mit Spielinseln und Gemeinschaftspavillon.

Die unteren Etagen sind zu haben

Alle Anbieter freuen sich über eine grosse Nachfrage. Der gesättigte Wohnungsmarkt in Zürich und Baden entfaltet seine Wirkung in der Region Brugg. Dieter Schwarz von der Transform AG in Zürich präsentiert ein Haus für fünf Parteien an der Unteren Au, Zurzacherstrasse 70, in Brugg, das im Rohbau fertiggestellt ist. Die obersten drei Wohnungen seien bereits verkauft.

An der Lammet in Frick sind die Bauarbeiten in vollem Gange. Bild: Hans Christof Wagner

Grössere Neubauprojekte werden derzeit auch im oberen Fricktal umgesetzt. Im vergangenen Mai erfolgte der Spatenstich für die Überbauung «Lammet» mit 98 Eigentumswohnungen, 25 Reihen- und 10 Doppeleinfamilienhäusern. Die Zehnder Immobilien AG spricht von Fricktaler Preisen, lässt das Wort «günstig» aber weg.

Als besondere Premiere wurden die Wohnungen auf den Rütschi-Hallen in Brugg im Vorfeld der Immo-Messe angekündigt. Eine Visualisierung zeigt, wie sich der ehemalige Industriebau künftig präsentieren wird.

Visualisierung der geplanten rund 30 Wohnungen auf dem Rütschi-Areal in Brugg. Für die Vermarktung ist die Aarbrugg AG aus Brugg zuständig. Bild: zvg

David Zumsteg von der Immobilienfirma Aarbrugg AG weist auf die 3,70 Meter hohen Räume im Erdgeschoss und die grosse Photovoltaikanlage auf den Dächern hin, mit der bis 70 Prozent des Strombedarfs vor Ort produziert werden können. Gegen das Projekt mit 30 Eigentumswohnungen und drei Gewerberäume gab es laut Zumsteg keine Einsprachen. Der Baubeginn auf dem Rütschi-Areal ist Ende 2023 vorgesehen, der Bezug 2025.

Im Dachgeschoss der AKB studiert eine Besucherin ein Wohnangebot. Bild: Claudia Meier

In der Schalterhalle verpflegen sich die Gäste nach dem Rundgang mit Wurst und Getränken. David Lauber stellt zufrieden fest, dass auch die Beratungsecken der AKB gut besucht sind: «Es gibt viele jüngere Interessierte, die sich nach Finanzierungsmöglichkeiten für eine Immobilie erkundigen.»