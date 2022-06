Region Brugg Der slowUp rollt im Sommer mit Rahmenprogramm Am Sonntag, 14. August, können Strassen der Region Brugg vom motorisierten Verkehr befreit genossen werden.

Der slowUp Brugg Regio findet zum neunten Mal statt. zvg (11. August 2019)

An einen Grossanlass mit mehreren tausend Teilnehmenden sei in den vergangenen zwei Jahren nicht zu denken gewesen. Brugg Regio schreibt in einer Mitteilung:

«Im Jahr 2020 musste – coronabedingt – ganz auf den slowUp verzichtet werden.»

Unter der Projektleitung der regionalen Standortförderung wird der Event von einem Organisationskomitee in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden und der Polizei organisiert.

Im vergangenen Jahr 2021 wurde – ebenfalls wegen der Pandemie – das Alternativprogramm «slowUp yourself!» durchgeführt. Auf einem 33 Kilometer langen Rundkurs in der Region Brugg konnten Interessierte die Region mit dem Velo entdecken und an einem Gewinnspiel teilnehmen. Umso erfreulicher sei es, dass am 14. August der bereits neunte slowUp Brugg Regio wieder in gewohnter Form stattfinden kann.

Um 10 Uhr wird die Strecke eröffnet

In wenigen Wochen werden gemäss Brugg Regio viele Sport- und Bewegungsbegeisterte, Familien, Gruppen und Einzelpersonen durch die Strassen rund um Brugg rollen. Die Verantwortlichen sagen:

«Der Rundkurs bietet die einmalige Gelegenheit, die Strassen der Region für einmal vom motorisierten Verkehr befreit zu geniessen.»

Ob mit dem Velo, den Inlineskates oder dem Board: der slow­Up biete die Möglichkeit, die Region aus einer neuen Perspektive zu erleben.

Die Streckenführung bleibt laut Mitteilung im Grundsatz gleich wie in den Vorjahren, mit wenigen, kleinen, baustellenbedingten Anpassungen. Auf dem Hauptfestplatz im Geissenschachen wird am 14. August um 10 Uhr das Band durchtrennt und die Strecke ist offiziell eröffnet. Grundsätzlich könne ab 10 Uhr bis 17 Uhr jedoch an jedem Ort auf der Strecke das «slowUp-Vergnügen» gestartet und beendet werden.

An den verschiedenen Festplätzen und Standorten entlang der Strecke findet ein Rahmenprogramm mit verschiedenen Aktivitäten für Gross und Klein statt. Die aktiven Vereine der Region sorgen für Unterhaltung und abwechslungsreiche Verpflegung. Hüpfburgen, Chillout-Lounges, Live-Musik, Veloparcours, Wettbewerbe, digitaler Wasserparcours, Quiz und Minigames runden laut Brugg Regio das Programm ab.