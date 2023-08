Region Brugg Bushaltestellen in drei Gemeinden werden umgebaut: In einer gab es Widerstand wegen der Pflästerung Gemäss dem kantonalen Departement Bau, Verkehr und Umwelt werden bis Ende November die Bushaltestellen Au in Veltheim, Gemeindehaus in Riniken und Dorf in Rüfenach den Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes angepasst.

Die Haltestellen Gemeindehaus in Riniken wird umgebaut. Im Vorfeld hatte es Widerstand gegeben. Bild: Claudio Thoma (3. 8. 2028)

Wie das Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) mitteilt, werden die Bushaltestellen Au in Veltheim, Gemeindehaus in Riniken und Dorf in Rüfenach gemäss dem Behindertengleichstellungsgesetz umgebaut. Die Arbeiten starten in Veltheim am 21. August, in Riniken am 25. September und in Rüfenach Ende Oktober. «Die Umbauarbeiten dauern insgesamt rund vier Monate und enden voraussichtlich Ende November 2023.»

Ersatzhaltestellen gebe es in unmittelbarer Nähe. Der Verkehr werde mit Lichtsignalanlagen oder Verkehrsdienst geregelt. Der Fussverkehr werde umgeleitet.

Bei der Bushaltestelle Dorf in Rüfenach wird die Kante im Bereich der zweiten Türe auf 16 Zentimeter erhöht. Bild: Claudia Meier

Laut Tom Busslinger, Projektleiter der Abteilung Tiefbau des BVU, wird, wo möglich, der Randstein der Haltekanten auf 22 Zentimeter erhöht. Er erklärt:

«So können die Bedürfnisse von Personen mit Beeinträchtigungen, Mobilitätseinschränkungen oder Kinderwagen am besten abgedeckt werden.»

Bei der Bushaltestelle Au in Veltheim in Fahrtrichtung Auenstein werde ein niveaugleicher Einstieg für die zweite Türe sichergestellt. Im hinteren Bereich werde die Kante jeweils auf 16 Zentimeter erhöht. Bei der Haltestelle Gemeindehaus in Riniken werde in Fahrtrichtung Remigen ebenfalls ein niveaugleicher Einstieg im Bereich der zweiten Türe sichergestellt, in Fahrtrichtung Umiken hingegen werde die Kante im Bereich der zweiten Türe auf 16 Zentimeter erhöht. Zudem werde bei der Bushaltestelle Dorf in Rüfenach in beide Fahrtrichtungen die Kante im Bereich der zweiten Türe auf 16 Zentimeter erhöht.

Position der Haltestelle in Zukunft ersichtlich

Gegen das Vorhaben in Riniken hatte es im Vorfeld Widerstand gegeben. Alt Gemeindeammann Werner Huber und der frühere Gemeindeschreiber und ehemaligen SVP-Grossrat Jörg Hunn äusserten Bedenken, dass dabei eine Entfernung der Pflästerung im Bereich der Bushaltestelle beim Gemeindehaus in Richtung Remigen vorgesehen sei. Dies sei unverständlich und unnötig.

Doch trotz der Einwendung wird die vom Dorfsteig bis ins Unterdorf durchgehende Wildpflästerung nun im Bereich der Bushaltestelle einige Meter unterbrochen. Es geschehe im Einverständnis mit der Gemeinde, so Busslinger.

Für Ortsunkundige ist die genaue Position der Bushaltestelle Dorf in Rüfenach in Fahrtrichtung Remigen nicht zu erkennen. Die gelbe Zickzacklinie ist nicht mehr zu sehen und eine Tafel gibt es nicht. Da man eine allfällige Tafel in einem Privatgrundstück aufstellen müsse, müsse man dies erst noch mit den Grundeigentümern klären, sagt Busslinger. Aufgrund der geplanten baulichen Massnahmen sei aber künftig sowieso ersichtlich, wo die Bushaltestelle sei.