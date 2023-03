Region Brugg Betten zu 97 Prozent ausgelastet: AarReha steigert Umsatz auf 39 Millionen Franken Die Institution, welche Rehakliniken in Schinznach-Bad und Zofingen sowie ein Ambulatorium in Brugg-Windisch betreibt, gab kürzlich ihren Jahresabschluss bekannt. Der Umsatz erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 6,5 Prozent.

Die aarReha, hier der Standort in Schinznach-Bad, blickt selbstbewusst in die Zukunft. Bild: Sandra Ardizzone

Der Rückblick der aarReha aufs vergangene Jahr fällt positiv aus. Man habe einen sehr gut gefüllten Rucksack, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern, schreibt sie in einer Medienmitteilung betreffend Jahresabschluss und Qualitätsbericht. Die Institution betreibt eine Rehaklinik in Schinznach-Bad, eine in Zofingen und ein Ambulatorium in Brugg-Windisch. «Es ist ein Markt, der Zukunft hat», erklärte Direktor Cristoffel Schwarz Anfang Februar gegenüber der AZ.

Trotz Fachkräftemangel und Pandemie habe man im 2022 alle Betten betreiben können, steht in der am 23. März versandten Mitteilung. «Beide Kliniken Schinznach und Zofingen verzeichneten eine hervorragende Auslastung.» Diese betrug 97,2 Prozent – 2,4 Prozent mehr als 2021 – und wirkte sich positiv auf den Umsatz aus, welcher bei 39 Millionen Franken liegt. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Anstieg von 6,5 Prozent.

Die Patientenzufriedenheit lag mit 83,3 Prozent über dem Zielwert. Bild: zvg

Das Betriebsergebnis von 1 Million Franken lag um 600’000 Franken über dem Budget. Es sei deutlich über den Erwartungen, steht in der Mitteilung und weiter: «Die Ebitda-Marge präsentiert sich mit sehr guten 9 Prozent ebenfalls über den Erwartungen.»

2255 stationäre Patientinnen und Patienten

Im Jahr 2022 liessen sich 2255 Patientinnen und Patienten in Schinznach-Bad und in Zofingen während durchschnittlich 22 Tagen stationär behandeln. Die Anteile an muskuloskelettalen, internistischen und geriatrischen Patienten bewegten sich in ähnlichem Rahmen wie im Vorjahr. Die Anzahl ambulanter Fälle betrug 4893.

«Bei den Qualitätskennzahlen 2022 schneidet die aarReha Schinznach mit guten Resultaten ab», heisst es in der Mitteilung. Die Patientenzufriedenheit – erhoben mit einer Befragung vom Nationalen Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken – präsentiere sich mit 83,3 Prozent klar über dem Zielwert. (az)