Region Brugg «Ältere Leute sind noch etwas zurückhaltend»: Die Fitnesscenter sind wieder offen, wie aber funktioniert das und was ist mit meinem Abo? Nach monatelanger Zwangspause öffneten Mitte April die Fitnesscenter wieder. Drei Anbieter aus der Region erzählen, wie es ihnen mittlerweile geht und was mit den Abos der Mitglieder passiert.

Reto Maissen von The Gym betreut eine Kundin. Bild: Alex Spichale

Vor wenigen Wochen konnte es für Gym-Besucher endlich losgehen. Die Öffnung der Studios sorgte bei Roland Zehnder von Vitasport Training in Brugg für Begeisterung, aber auch etwas Nervosität:

«Über den Lockerungsschritt haben wir uns natürlich sehr gefreut. Wir waren jedoch unsicher, wie das Kundenverhalten sein wird und auch wie wir die Auflagen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) sowie des Fitnesscenter-Verbands umsetzen können.»

Laut dem Geschäftsführer sei aber alles gut gelungen. Ebenfalls verfüge man über eine leistungsfähige Lüftungsanlage, die neu mit UV-C-Licht arbeitet. Dieses soll die Eigenschaft haben, Viren, Bakterien und Ähnliches zu vernichten.

«All diese Faktoren haben sicher dazu beigetragen, dass unsere Mitglieder ziemlich schnell wieder mit dem Fitnesstraining begonnen haben.» Ältere Leute seien anfangs eher zurückhaltend gewesen. «Wir hoffen jedoch, dass sich das in naher Zukunft normalisieren wird.»

Im Basefit in Brugg erlebte man in den ersten drei bis vier Tagen nach den Lockerungen einen grossen Ansturm. Die Klubmangerin sagt:

«Man hat gemerkt, dass es den Mitgliedern sehr gefehlt hat, sich wieder bewegen zu können und wieder in der Gesellschaft zu sein.»

Mittlerweile sei Normalität eingekehrt. Natürlich gebe es Personen, die vorerst noch vorsichtig damit seien, die Studios zu besuchen. Risikogruppen haben gemäss der Klubmangerin bei Basefit Anspruch auf einen «Time-Stop», also die Pausierung des Abonnements. Aber: «Es kommen auch Mitglieder, die zur Risikogruppe gehören.»

Sehr zufrieden mit der aktuellen Situation sind die Betreiber von The Gym in Lupfig. Reto Maissen von der Geschäftsleitung sagt: «Das Vertrauen, das wir zu unseren Mitgliedern durch unsere Qualität in den letzten Jahren aufgebaut haben, bekommen wir positiv zu spüren.» Mehr noch zeigt sich ein erfreulicher Trend:

«Wir dürfen aktuell einen grossen Zulauf von neuen Mitgliedern verzeichnen.»

Zurückhaltung bei den durch das Coronavirus besonders gefährdeten Personen spürt das Studio weniger: «Wir hatten schon nach dem ersten Lockdown schnell auch das Vertrauen der Risikogruppen.»

Dies führt Maissen auf das Schutzkonzept zurück, welches vom Schweizer Fitness- und Gesundheitscenter Verband ausgearbeitet wurde, sowie auf die «grosszügigen Räumlichkeiten, die durch neuste Lüftungsanlagen mit Luftqualitätsmessern konstant kontrolliert werden». Zwischen den Ausdauergeräten stehen zusätzlich Schutzwände.

Wände zwischen den Cardiogeräten sollen für zusätzliche Sicherheit sorgen. Bild: Alex Spichale

Teilweise verzichtet man noch auf leistungsintensive Kurse

Die Öffnung der Fitnessstudios am 19. April erfolgte unter weitreichenden Beschränkungen. Gemäss der Klubmanagerin vom Brugger Basefit ist beispielsweise pro 10 Quadratmeter Studiofläche (ohne Garderobe und Zugangsfläche) ein Besucher zugelassen. Dies gelte inklusive des Teams. «Zudem dürfen maximal so viele Personen gleichzeitig anwesend sein, dass 1,5 Meter Abstand zu jeder Zeit gewährleistet ist.»

Die Kapazitätsgrenze liegt dementsprechend im Basefit in Brugg bei 115 Personen. Um eine Rückverfolgung auf die Teilnehmenden zu ermöglichen, werde das Mitglied beim Betreten des Centers im System genau registriert:

«Bei uns checken sich die Kunden ein und aus. Um die Kundenanzahl zu erfassen, ist auch das Auschecken am Drehkreuz für die Mitglieder verpflichtend.»

In The Gym in Lupfig liegt die Personenbeschränkung auf der Trainingsfläche aktuell bei 50. «Diese Anzahl wird saisonal momentan nicht erreicht und kann vom Team jederzeit beim Check-in beziehungsweise Check-out kontrolliert werden», erklärt Reto Maissen. Für die Fitnesskurse biete das Studio schon seit Jahren die Möglichkeit, sich via App selbstständig an- und abzumelden.

Mit Hygienemasken kann wieder frei trainiert werden. Bild: Alex Spichale

So könne man die Anzahl Plätze begrenzen und die Qualität der Kurse auf einem hohen Niveau gewährleisten. Gemäss BAG sind aktuell Indoor-Gruppentrainings für maximal 15 Personen unter Einhaltung verschiedener Schutzmassnahmen wieder erlaubt.

Dahingegen verzichtet man bei Vitasport Training momentan auf leistungsintensive Kurse wie Spinning oder Zumba. Anderes wie Yoga, Pilates und Pump werde nach Voranmeldung mit einer limitierten Anzahl Teilnehmenden durchgeführt. Für das Krafttraining müsse man sich nicht anmelden, sagt Roland Zehnder. Der Geschäftsführer führt aus:

Roland Zehnder, Geschäftsführer von Vitasport Training in Brugg. Bild: zvg

«Da unsere Räumlichkeiten im Kraftbereich grosszügig dimensioniert sind, haben wir mit der Anzahl Besucher keine Probleme gehabt.»

Im ganzen Fitnesscenter gelte aber, ausgenommen beim Ausdauertraining, Maskenpflicht. Auch das Desinfizieren von Händen und Reinigen der Anlagen sei selbstverständlich.

Schliessungen werden in den AGB nicht immer berücksichtigt

Durch die wiederholte und lange Zwangspause stellt sich für viele Studiobesucher die Frage: Werde ich rückvergütet, wenn ich nicht trainieren kann? Im Basefit in Brugg wird die Ausfallzeit laut der Klubmanagerin ans Ende der aktuellen Laufzeit angehängt. Anpassungen im Vertrag – sodass Ausfälle durch die Pandemie nicht mehr gutgeschrieben werden – habe es für die Coronasituation nicht gegeben. «Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten lediglich für andere Epidemien und Pandemien.»

Das Lupfiger Fitnessstudio ging im Rahmen dieser Thematik direkt auf seine Kunden zu:

Reto Maissen von der Geschäftsführung von The Gym in Lupfig. Bild: Alex Spichale

«Wir haben allen Mitgliedern einen Brief geschrieben und diese darüber informiert, dass wir automatisch 90 Tage an das laufende Abo und weitere 30 Tage bei einer unterbruchsfreien Erneuerung anrechnen.»

Man habe Rückvergütungen oder Verlängerungen der Mitgliedschaft durch eine Schliessung eigentlich schon in den alten AGB komplett ausgeschlossen. Reto Maissen von The Gym führt aus: «Wir möchten trotz diesem Punkt in unseren AGB unseren Mitgliedern grosszügig entgegenkommen und nicht nur ‹Dein Fitnessstudio› rufen, sondern auch ‹Dein Fitnessstudio› sein.»

Im Brugger Vitasport Training wurde den Kunden für die Zeit, in der das Studio geschlossen war, eine Zeitgutschrift geboten. Man sei jedoch überrascht worden, wie Roland Zehnder sagt: «Viele der Trainierenden haben aus Solidarität ganz oder auf einen Teil der Gutschrift verzichtet. Das wissen wir zu schätzen.» Vertragsanpassungen, sodass pandemiebedingte Ausfälle nicht gutgeschrieben werden, würde man bei Vitasport Training nicht machen. «So etwas passt nicht in unser Konzept.»