Rega-Mitbegründer Walter Odermatt ist im Alter von 92 Jahren verstorben

Der bis vor zwei Jahren in Lauffohr lebende Walter Odermatt war ein Abenteurer. Er war gerne in den Innerschweizer Bergen unterwegs und erkannte schon früh die Hilflosigkeit, die sich bei Unfällen in unwegsamem Gelände immer wieder zeigte.

Der Drang zu helfen, brachte Walter Odermatt am 27. April 1952 schliesslich dazu, bei der Gründung der Schweizerischen Rettungsflugwacht (SRFW) mitzumachen. Er hatte zuerst eine Ausbildung zum Postbeamten in Luzern absolviert. Erst später zog es ihn ins Rettungswesen. Ausschlaggebend war die Militärrekrutierung, wo er zu den Sanitätern eingeteilt wurde. Anschliessend wurde er Sanitäts-Instruktor. Hauptberuflich wurde er in der Kaserne Brugg sesshaft. In der Freizeit kümmerte er sich um die Rega (SRFW). Von einem kleinen Stützpunkt in Kloten aus koordinierte man die Rettungsflüge. In verschiedenen Übungen testeten Walter Odermatt und seine Kollegen die neu erworbene Fähigkeiten als Fallschirmspringer. Bald schon versuchte man Absprünge mit Lawinenhunden.

Die Begeisterung für das Rettungswesen blieb bis zuletzt

Im November 2015 sagte der damals 87-jährige Walter Odermatt in einem Gespräch mit der Aargauer Zeitung, dass er noch heute mit einem Fallschirm aus dem Flugzeug springen würde, wenn er die Möglichkeit hätte. Doch dazu kam es nicht mehr. Odermatt fuhr zwar als 80-Jähriger noch Ski. An die gemeinsamen Skiurlaube erinnern sich seine beiden Kinder noch heute gerne.

Vor zwei Jahren verabschiedete er sich von seinem Zuhause in Lauffohr und zog ins Pflegezentrum Süssbach nach Brugg. Seine Begeisterung für das Rettungswesen war aber auch im hohen Alter stets spürbar. Im Pflegeheim zog sich Odermatt immer mehr zurück und wurde schwächer. Die Coronakrise mit den Lockdowns setzte ihm ebenfalls zu.

Nach einem reich erfüllten Leben habe er mutig die letzten Stunden in Angriff genommen und im Kantonsspital Baden, nach kurzem Leiden, am 30. November seine Augen für immer geschlossen, schreibt die Familie in der Todesanzeige.

Der Rega-Mitbegründer wurde 92 Jahre alt und hinterlässt zwei Kinder und drei Enkelkinder.