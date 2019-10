Reformierte Kirche sucht Weihnachtsengel

Damit die Ausstellung auch etwas hergibt, ist die reformierte Kirchgemeinde Brugg auf die Menschen aus der Region angewiesen, die ihre Engel gerne ausstellen und damit die Ausstellung bereichern würden. Wer gerne mitmachen möchte, kann sich bis 15. November beim Sekretariat der reformierten Kirche Brugg melden oder eine E-Mail an info@refbrugg.ch schicken.

Gut verpackt und angeschrieben, können die Engel am Freitag, 22. November, von 9 bis 10 Uhr sowie von 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr abgegeben werden. Ebenso am Samstag, 23. November, von 9.30 bis 11 Uhr. Die Vernissage findet statt am Samstag, 30. November, um 10 Uhr, die Finissage ist am 1. Dezember um 15 Uhr. (jam)