«Raum für neue Ideen»: Stadtrat will Entwicklung eines Kulturkonzepts anpacken

In einer Kleinen Anfrage wollte Ammann wissen, wie sich der Stadtrat dafür einsetzen will, dass die Räume auch künftig für kulturelle Zwecke genutzt werden können. Ebenfalls erkundigte er sich nach der Arbeitsgruppe, die in Brugg gebildet werden soll und sich unter anderem mit Fragen zu Lücken im kulturellen Angebot sowie der Unterstützung des Kulturlebens der Stadt befasst. Ammann erinnerte an die Einwohnerratssitzung im vergangenen Juni. Die Bildung einer solchen Arbeitsgruppe, hiess es damals, sei angedacht. Auch die Frage, ob eine Kulturkommission oder ein Kultursekretariat für die Förderung des kulturellen Angebots nötig sind, soll Teil des Prozesses sein.

Es besteht Hoffnung auf neue Ideen und Initiativen

Das «Dampfschiff» habe einen wichtigen und geschätzten Beitrag zum Kulturleben in Brugg geleistet, bestätigt der Stadtrat in seiner jetzt vorliegenden Antwort. «Die Vereinsauflösung schmerzt. Zurück bleibt die Hoffnung, dass dieser Verlust Raum schafft für neue Ideen und Initiativen.» Allerdings habe der Verein Dampfschiff die Räume von einer privaten Eigentümerschaft gemietet. Der Stadtrat habe deshalb keinen direkten Einfluss auf die Weitervermietung.

«Dieses Anliegen ist nicht vom Tisch»

Trotzdem: Es sei wünschenswert, dass in diesen Räumen wiederum kulturelle Angebote möglich sind und die vorhandene Event-Infrastruktur weiter genutzt werden kann. Der Stadtrat ist deshalb «gerne bereit, ein Beitragsgesuch einer Nachfolge-Organisation gegen Vorlage eines Betriebskonzepts und eines Budgets zu prüfen. Er hat jedoch keine Rechtsgrundlagen, um sich aktiv um die Miete der Räume zu bewerben.»

Den Prozess zur Entwicklung eines Kulturkonzepts will der Stadtrat in diesem Jahr anstossen und eine Arbeitsgruppe einsetzen. «Dieses Anliegen ist nicht vom Tisch. Es musste jedoch wegen anderer Prioritäten zurückgestellt werden.»

Beiträge in der Regel bedingungslos ausbezahlt

Grundsätzlich bedauert die Behörde, dass wegen der verordneten Einschränkungen aufgrund der Coronapandemie viele kulturelle Angebote nur eingeschränkt oder gar nicht durchgeführt werden konnten. Die Bemühungen der Kulturschaffenden, auch unter erschwerten Bedingungen zum kulturellen Leben in der Stadt beizutragen, würden geschätzt. Es sei klar, fügt der Stadtrat an, dass auch Anlässe, die nicht wie geplant stattfinden konnten, zu finanziellen Belastungen der Veranstalter geführt haben. Aus diesem Grund seien die im Budget 2020 eingestellten Beiträge an die Vereine und Organisationen in der Regel bedingungslos und ohne Einschränkungen ausbezahlt worden.

Zusätzliche finanzielle Ressourcen sind im Kulturbudget der Stadt nicht eingestellt. «In Härtefällen sind deshalb primär die Unterstützungsprogramme von Bund und Kanton anzurufen», heisst es weiter in der Antwort. Und: «Der Stadtrat ist selbstverständlich offen, Anfragen an die Stadt individuell zu prüfen und allenfalls eine geeignete Lösung zu suchen.»