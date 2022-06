Raum Brugg Neuer Verein Wasserschloss Plus will sich kritisch, aber konstruktiv einbringen Das Wasserschloss muss trotz Bevölkerungswachstum und höherem Verkehrsvolumen im Gleichgewicht bleiben. So lautet der erste Leitsatz des neu gegründeten Vereins Wasserschloss Plus.

Die Gründungsmitglieder (von links): Elsbeth Hofmänner, Dario Abbatiello, Barbara Geissmann, Martin Gautschi, Willi Wengi, Martina Sigg, Doris Sommer und Andreas Heinemann. zvg

Kritisch, aber konstruktiv will der neu gegründete Verein Wasserschloss Plus die Entwicklung im Wasserschloss begleiten. Denn Ideologie bringe nichts bei der Gestaltung der Zukunft, heisst es in einer Medienmitteilung. Natur und Umwelt sollen geschützt bleiben, aber auch die Dynamik eines wachsenden Siedlungs- und Wirtschaftsraums soll berücksichtig werden.

Der Verein verweist auf die wachsende Bevölkerung sowie die steigende Mobilität. Im Grossraum Brugg, Baden und unteres Aaretal sei das kantonale Baudepartement seit Jahren daran, ein Konzept für den Verkehr zu erarbeiten. Der Verein Wasserschloss Plus, der sich als «Akteur aus der Mitte der Gesellschaft» versteht, will sich bei diesem Prozess einbringen.

Deshalb ziert der Eisvogel das Logo des Vereins

Der erste Leitsatz lautet: «Das Wasserschloss muss trotz Bevölkerungswachstum und höherem Verkehrsvolumen im Gleichgewicht bleiben.» Damit werde, steht weiter in der Medienmitteilung, angespielt auf die Co-Existenz von Natur und Mensch: «In der Tat hat es am Wasserschloss seit vielen Jahrzehnten Platz für Pflanzen und Tiere, Wohnen, Gewerbe und Industrie, Militär, Landwirtschaft, Wald, Freizeit und Sport», stellt der Verein fest und ergänzt:

«In diesem Gebiet sind der stark gefährdete Laubfrosch und der Eisvogel inzwischen wieder beheimatet.»

Aus diesem Grund ziere Letzterer auch das Logo des Vereins.

Die Gründungsmitglieder sind: Dario Abbatiello, Habsburg, Präsident von KMU Region Brugg; Martin Gautschi, Windisch, Unternehmer und Einwohnerrat (FDP); Barbara Geissmann, Brugg, Informatikerin ETH und Einwohnerrätin (Die Mitte); Andreas Heinemann, Windisch, Präsident AIHK Region Brugg; Elsbeth Hofmänner, Windisch, langjährige Leiterin Baubewilligungswesen in Brugg und Einwohnerrätin (Die Mitte); Martina Sigg, Schinznach-Dorf, Apothekerin; Doris Sommer, Rieden bei Baden, Unternehmerin; Willi Wengi, Brugg, Einwohnerrat (FDP). Abbatiello und Heinemann fungieren in einem Co-Präsidium.

Das ist das Logo des neu gegründeten Vereins. zvg

Gestärkt werden die Anliegen des Vereins durch einen Beirat, der in den nächsten Monaten und Jahren stetig ausgebaut werden soll.

Wasserschloss Plus wolle die Herausforderungen pragmatisch und weltoffen angehen, wird Co-Präsident Heinemann in der Medienmitteilung zitiert. Der Status Quo sei keine Lösung. Das Bundesamt für Statistik prognostiziere, dass die Schweiz bis im Jahr 2050 um 20 Prozent wachse. Im Kanton Aargau werde sogar ein Wachstum von 32 Prozent erwartet. Mit dem Bevölkerungswachstum nehme die Mobilität zu: bis 2050 gemäss Bundesamt für Statistik der öffentliche Verkehr um 51 Prozent, der Langsamverkehr um 32 Prozent und der motorisierte Individualverkehr um 18 Prozent.

Standorte der Tunnelportale sollen überprüft werden

Bei jedem Vorschlag und jeder Entscheidung müsse die Entwicklung für die nächsten Generationen gewichtet werden. Co-Präsident Abbatiello wird in der Medienmitteilung mit einem Beispiel zitiert:

«In Brugg-Windisch sind die Standorte der beiden Tunnelportale, so wie sie der Kanton vorschlägt, nicht ideal. Das muss er nochmals in Ruhe prüfen.»

Wer sich über die Aktivitäten informieren will, kann sich auf der Website www.wasserschloss-plus.ch eintragen.