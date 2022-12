Rätsel Warum fliegt ein Helikopter der deutschen Bundespolizei über den Aargau? Über Brugg ist am Montagvormittag ein blauer Helikopter der Bundespolizei beobachtet worden. Die Kantonspolizei Aargau kann zu diesem Überflug keine Angaben machen. Auskunft gibt stattdessen die Bundespolizei-Fliegergruppe.

Ein Helikopter der Bundespolizei fliegt am Montag um 11.45 Uhr über Brugg in Richtung Süden. zvg/Leserreporter

Der Brugger, der am Montagmorgen, 12. September, am Zwetschgen-Pflücken war, traute seinen Augen nicht, als er kurz vor Mittag in beachtlicher Höhe einen blauen Helikopter mit dem weissen Schriftzug der Bundespolizei entdeckte und fotografierte. Die Flugrichtung war von Norden nach Süden.

Auf die Frage, was es mit dem Überflug auf sich hat, kann die Kantonspolizei Aargau keine Angaben machen. Weiterhelfen kann die Bundespolizei-Fliegergruppe. Die Sprecherin vom Leitungsbüro teilt mit:

«Bei dem besagten Hubschrauber handelt es sich um eine AS332 L1 der Bundespolizei.»

Diese habe sich am Montag auf dem Weg zum Helikopterspezialisten Ruag International Holding AG in der Schweiz befunden.

Die Ruag führt Inspektionen für die Bundespolizei durch

Die Sprecherin erklärt, dass die Hubschrauber der Bundespolizei einer regelmässigen Wartung unterstehen, gemäss den Inspektionsintervallen nach 750 und 1500 Flugstunden sowie drei und sechs Jahre nach den kalendarischen Fälligkeiten. Diese für die Bundespolizei notwendigen Inspektionen würden von der Firma Ruag durchgeführt.

In der Regel werden die zur Wartung anstehenden Hubschrauber laut dem Leitungsbüro von zwei Ruag-Werkspiloten von Bonn, dem Hauptsitz der Bundespolizei-Fliegergruppe, nach Emmen LU sowie nach erfolgter Wartung wieder nach Deutschland zurückgeführt.

Auch Testflüge finden in der Schweiz statt

Auch Testflüge innerhalb und nach erfolgter Wartung fänden damit, durchgeführt von Werkspiloten der Firma Ruag, in der Schweiz statt, sodass in gewissen Zeitenabständen immer mal ein blauer Helikopter der Bundespolizei über der Schweiz zu sehen sei, heisst es von der deutschen Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit abschliessend.

Die Firma Ruag versteht sich nach eigenen Angaben als unabhängiges Kompetenzzentrum in der Systembetreuung verschiedenster Helikoptertypen für militärische und zivile Kunden.