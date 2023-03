Radroutennetz Grünliberale werfen dem Planungsverband Brugg Regio Minimalismus und Intransparenz vor Zweieinhalb Jahre nach der Petition «Ein rotes Band fürs Velo» kritisiert die GLP, dass der Planungsverband keinen Handlungsbedarf für ein regionales Radroutennetz sieht. Aufgrund der schlechten Kommunikation fordert die Partei, dass Öffentlichkeit und Medien bei den Sitzungen von Brugg Regio wieder zugelassen werden.

Der Regionalplanungsverband Brugg Regio sieht die Handlungskompetenz für Radrouten primär beim Kanton und bei den Gemeinden. Severin Bigler

Vor zwei Jahren herrschte noch Zuversicht, jetzt ist die Enttäuschung gross: Über die Onlineplattform petitio.ch sammelten die Grünliberalen des Bezirks Brugg im Oktober 2020 Unterschriften für die Petition «Ein rotes Band fürs Velo». Mit 348 Unterschriften forderten sie den Planungsverband Brugg Regio auf, ein regionales Radroutennetz zu erarbeiten.

Jetzt wirft die GLP-Arbeitsgruppe Verkehr dem Planungsverband in einer Medienmitteilung Minimalismus und Intransparenz vor. Was ist geschehen? Bei der Forderung nach der Erarbeitung eines regionalen Radroutennetzes verwies die Partei auf das regionale Entwicklungskonzept von 2015, in dem Brugg Regio eine solche in Aussicht stellte.

Vorstand sah im Sommer 2022 keinen Bedarf

Für 2022 hatte Brugg Regio zugesichert, einen Betrag zu budgetieren und die Arbeit aufzunehmen. Auf Anfrage teilte der Planungsverband Ende letzten Jahres der GLP das Ergebnis der Arbeit mit. Der Vorstand von Brugg Regio hatte auf Antrag seiner Arbeitsgruppe Raumentwicklung und Mobilität bereits vor den Sommerferien 2022 beschlossen, dass kein weiterer Handlungsbedarf für ein regionales Radroutennetz besteht.

Im Raum Brugg und Birrfeld gebe es aufgrund der zahlreichen Kommunalen Gesamtpläne Verkehr (KGV) ein dicht geplantes Netz an kommunalen Radrouten, hielt Brugg Regio in einem Faktenblatt fest. Überregional werde eine intensive Planung durch den Kanton betrieben: In der laufenden Oase-Planung seien bereits diverse überregionale Radrouten, wie die Velovorzugsroute von Brugg nach Baden, angestossen.

In der Gemeinde Habsburg fehlt der Anschluss an eine kantonale Radroute. Sandra Ardizzone

Mit Ausnahme der Gemeinde Habsburg sowie einiger Ortschaften in der Gemeinde Bözberg (Gallenkirch, Linn, Oberbözberg) seien sämtliche Gemeinden und Ortschaften der Region Brugg mit einer kantonalen Radroute erschlossen, stellte Brugg Regio fest. Der Kanton sei auf diese Lücken hingewiesen worden.

6600 Franken für Planung ausgegeben

Eine weitere Planung in der Region sei nicht angezeigt und die pendente Umsetzung nicht Sache von Brugg Regio, heisst es zusammengefasst im Faktenblatt. Der mitgelieferte, von einem beauftragten Planer zusammengetragene Radrouten-Übersichtsplan ist aus GLP-Sicht von zweifelhafter Vollständigkeit. Brugg Regio bezahlte für diese Arbeiten gut 6600 Franken, im Budget waren 15’000 Franken, wie Geschäftsleiter Thilo Capodanno auf Nachfrage mitteilt.

Im Bezirk Brugg gibt es mehrere Lücken im Radroutennetz. (Symbolbild) David Egger

Die Grünliberalen bedauern dieses magere Ergebnis. «Damit wird die Chance verpasst, dass die Region geeint beim Velowegnetz vorwärts macht, dass sie Lücken, Problemstellen, Gefahrenherde und fehlende Signalisationen anpacken, diese auch gegenüber dem Kanton geltend machen und Prioritäten setzen kann», schreibt die Partei weiter. Auch fehlt die Gelegenheit für einen partizipativen Prozesses, in dem die Bevölkerung melden könne, wo der Schuh drücke.

Brugg Regio übersehe, dass es im Westen und Norden der Region viele Gemeinden gebe, die nicht einmal einen KGV erarbeitet haben, so die GLP. Schinznach etwa mit seinem grossen Gemeindegebiet und dem unübersichtlichen Zentrum sei nicht die einzige Gemeinde, in der ein KGV spürbar fehle.

Das Zentrum im Schinznacher Ortsteil Schinznach-Dorf ist für Velofahrende unübersichtlich. Maja Reznicek

Die GLP will sich weiterhin für eine rasche Realisierung von durchgängigen, sicheren Radrouten in der Region einsetzen. Weil der Vorstand von Brugg Regio die Öffentlichkeit nicht über seinen Entscheid orientierte, übt die Partei Kritik. Sie erinnert daran, dass in einer Demokratie eine transparente Information sowie der Einbezug der Öffentlichkeit unabdingbar seien.

Termin für Austausch steht noch aus

Deshalb fordert die GLP den Planungsverband auf, die Presse und die Öffentlichkeit bei seinen Versammlungen in Zukunft wieder zuzulassen. Brugg Regio verpasse sonst die Chance, mit der Bevölkerung in Dialog zu treten und die Aufgaben der Zukunft gemeinsam vorausblickend anzupacken.

Die Gemeinde Hausen wollte im Sommer 2019 die Büntefeldstrasse, ein Veloweg, teilweise für den motorisierten Verkehr öffnen. Das Foto entstand am slowUp Brugg Regio. zvg/Hörby Künzi

Geschäftsleiter Capodanno sagt auf die Frage, warum die Petition von 2020 nicht beantwortet worden sei, dass man die Petitionäre im Februar 2021 über das weitere Vorgehen informiert habe und ein Austausch mit Pro Velo Brugg-Windisch geplant sei. Ein Termin stehe aber noch fest.

Thilo Capodanno ist Geschäftsführer von Brugg Regio. zvg

Da das Treffen mit Pro Velo ausstehe, habe Brugg Regio das Geschäft noch nicht öffentlich kommuniziert. Was sagt Brugg Regio zum Vorschlag, die Vorstandssitzungen wieder öffentlich zu machen? Aufgrund des geringen Publikumsinteresses sei an der Sitzung vom 10. Dezember 2015 beschlossen worden, zukünftig auf eine Öffnung zu verzichten. «Momentan sehen wir keinen Anlass, von diesem Entscheid abzukommen», so Capodanno.

Dem Öffentlichkeitsprinzip entspreche Brugg Regio mit Infos auf der Website und Medienmitteilungen aus den Vorstandssitzungen.