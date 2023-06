Radioaktiver Abfall Braucht es ein zweites Tiefenlager? Viele offene Fragen an der Jahresversammlung des Vereins Kaib An seiner Jahresversammlung führte der Verein «Kein Atommüll im Bözberg» einen Dialog mit Matthias Braun, CEO der Nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra). Im Zentrum standen der Tiefenlagervorschlag der Nagra und die in Würenlingen vorgesehene Verpackungsanlage.

Kaib-Präsident Max Chopard-Acklin blickt auf das vergangene Jahr zurück. Bild: zvg

Im geschäftlichen Teil der Jahresversammlung des Vereins «Kein Atommüll im Bözberg» (Kaib), die vergangene Woche im «Odeon» in Brugg durchgeführt wurde, blickte Vereinspräsident Max Chopard-Acklin auf ein bewegtes Jahr 2022 zurück. Kaib mobilisierte letztes Jahr im Vorfeld des Standortvorschlages zum Atommülltiefenlager noch einmal kräftig. Es wurden mehrere Aktionen durchgeführt; unter anderem auch gemeinsam mit weiteren Organisationen eine Demonstration unter dem Motto «Ausgestrahlt, die Zukunft ist erneuerbar», welche am 29. August in Brugg stattfand.

Dialog über sicherheitsrelevante Fragen

Wie Kaib am 25. Juni in einer Mitteilung zur Jahresversammlung schreibt, sei die Vereinskasse gesund, und die Vorstandsmitglieder Silke Treusch, David Hunziker, Valentin Roniger und Max Chopard-Acklin seien einstimmig bestätigt worden.

Matthias Braun ist CEO der Nagra. Bild: zvg

Im zweiten Versammlungsteil stiegen Matthias Braun, CEO der Nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra), und Max Chopard-Acklin mit einem kurzen Rückblick zum Standortentscheid in den Dialog über sicherheitsrelevante Fragen zum geplanten Atommülltiefenlager in Nördlich Lägern in Stadel ein. Diskutiert wurde auch die vorgelagerte neue Verpackungsanlage für die radioaktiven Abfälle in Würenlingen. «Auch die Nagra beurteilte die Situation betreffend Wasser, Störungszonen und Erosion am Bözberg als ungünstiger», heisst es in der Mitteilung zum Dialog.

Wöchentlich zwei Atommülltransporte

In der weiteren Diskussionsrunde ging es um Themen wie die Materialbeschaffenheit der Atommüllbehälter, die Markierung des Tiefenlagers über Jahrtausende oder die Frage der Abbruchkriterien beim Bau des Atommülllagers. «Dabei wurde klar, dass es noch nicht auf alle Fragen eine schlüssige Antwort gibt», ist in der Mitteilung zu lesen.

Bei der Standortsuche für ein Tiefenlager nahm die Nagra auch auf dem Bözberg Bohrungen vor. Archivbild: zvg

Ein Versammlungsteilnehmer wollte wissen, was nach dem Verschluss des Tiefenlagers passiere, wenn weitere atomare Abfälle anfielen. Matthias Braun antwortete, er gehe davon aus, dass es sich bis dann beim Müll nur noch um schwach radioaktive Abfälle, etwa aus dem medizinischen Bereich, handeln werde. Diese benötigten voraussichtlich nicht mehr zwingend ein Tiefenlager wie die aktuellen Abfälle aus den Atomkraftwerken.

Ferner war zu erfahren, dass nach der Realisierung des künftigen Atommülllagers Nördlich Lägern und der dazugehörigen neuen Verpackungsanlage in Würenlingen wöchentlich mit zwei Atommülltransporten auf den Strassen zwischen den beiden Standorten zu rechnen sei. (az)