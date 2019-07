Martin Pfisters Blick schweift über die für dieses Wochenende realisierte Minilandschaft im weissen Festzelt in Effingen. Dankbar stellt er fest: «Es ist kaum zu glauben, was das siebenköpfige Team von Lakeland RC-Trucker aus Büren an der Aare hier in den letzten Tagen alles geleistet hat. Der Parcours ist um einiges besser geworden, als ich erwartet habe.»

Autolackierer-Meister Pfister engagiert sich mit viel Herzblut im achtköpfigen OK für das 5. Internationale Landmaschinen-Oldtimer-Treffen, das von heute Freitagabend 17 Uhr bis Sonntag um 18 Uhr auf dem grossen Areal zwischen Autobahnanschluss und Dorfkern über die Bühne gehen wird. Der 57-Jährige ist für die Premiere des Agromodell-Parcours verantwortlich. Dadurch soll der beliebte Anlass mit den knatternden Traktoren, den einzigartigen Landmaschinen sowie den Vorführungen von altem Handwerk dieses Mal noch mehr Publikum ins obere Fricktal locken. Erwartet werden bis zu 12'000 Besucher.

Vorgeschmack auf die Nachtshow in Effingen