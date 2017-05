Es war an einem Abend Mitte August 2015, als der damals 24-jährige Patrick (Name geändert) eine ziemlich strube Vorstellung ablieferte. Dafür wurde der Zürcher diese Woche zur Gerichtsverhandlung in Brugg vorgeladen. Doch der Aufruf blieb ungehört. Der Beschuldigte erschien nicht vor Gericht, sein Anwalt Stephan Fröhlich vertrat ihn. Patrick ist abgetaucht, selbst mit dem Anwalt hatte er irgendwann keinen Kontakt mehr.

Doch zuerst zur Geschichte, die den heute 25-Jährigen überhaupt vor Gericht brachte. Gemäss Anklageschrift prügelte er sich an besagtem Abend an der Aegertenstrasse in Brugg mit Drittpersonen. Ein Nachbar beobachtete die Szene und meldete dies der Polizei. Je eine Patrouille der Regionalpolizei (Repol) Brugg und der Kantonspolizei Aargau trafen daraufhin vor Ort ein. Patrick wurde aufgefordert, sich auszuweisen und sich für eine Personen- und Effektenkontrolle bereitzuhalten. Dieser widersetzte sich und verweigerte vorläufig, sich auszuweisen. «Erst nach mehrmaliger Aufforderung händigte der Beschuldigte letztlich seinen Ausweis an die Polizeibeamten aus», heisst es in der Anklageschrift.

Doch dann ging es erst richtig los. Während der Kontrolle drängte Patrick darauf, entlassen zu werden. Als die Polizisten ihm klarmachten, dass die Kontrolle noch nicht beendet ist, begann der Beschuldigte mit den Armen herumzufuchteln und versuchte, sich der Kontrolle durch Weglaufen zu entziehen. «Die Polizeibeamten mussten den Beschuldigten aktiv zurückhalten, andernfalls der Beschuldigte sich entfernt hätte», heisst es weiter.

Handschellen waren nötig

Um die Kontrolle überhaupt fertig durchführen zu können, musste der junge Mann von der Polizei in Handschellen gelegt werden. Das hatte zur Folge, dass er sich wehrte und mit Schimpftiraden loslegte. «Hurensöhne» und «Missgeburten» sind noch die harmloseren Ausdrücke, die der 24-Jährige verwendete, um die vier Polizisten, darunter eine Frau, zu beleidigen. Die Beamten beschlossen, die Kontrolle auf dem Posten im Wildischachen fortzuführen. Auch das passte Patrick nicht. «Er stellte in Aussicht, die Polizeibeamten zu bespucken, sobald er hierzu Gelegenheit bekäme», steht in der Anklageschrift.

Die Polizisten verfrachteten Patrick im Patrouillenfahrzeug, dann versuchte dieser, einem Polizeibeamten einen sogenannten «Schwedenkuss» – also einen Kopfstoss à la Zidane – zu verpassen. Das gelang ihm nicht. Dafür beschimpfte er die Polizisten erneut auf das Übelste. Gegenüber der Polizeibeamtin machte er sexuell anstössige Anmerkungen und Bewegungen. Ebenso drohte er den Beamten, dass er alle anwesenden Polizisten umbringen werde. Nach Abschluss der Kontrolle wurde Patrick an den Bahnhof Brugg gebracht. Dort drohte er dem einen Polizisten erneut.

Er entschuldigte sich

Was in der Anklageschrift mit keinem Wort erwähnt ist, bringt Verteidiger Stephan Fröhlich unzimperlich zum Ausdruck: «Das Ganze ist sicherlich keine schöne Geschichte, das Verhalten des Beschuldigten war unter jedem Hund. Er hatte aber einen erheblichen Suff.» Der Verteidiger gab zu bedenken, dass sich der Beschuldigte zeitnah nach dem Ereignis beim leitenden Staatsanwalt Sandro Rossi sowie bei der Polizei für sein Verhalten entschuldigte. «Er tat dies ohne Aufforderung eines Anwalts», so Fröhlich. Er kritisierte zudem, dass die Anklageschrift nur die Sicht der Polizisten dargestellt und zudem sehr blumig geschrieben sei. Weiter meinte er, dass die Grundlage für ein Abwesenheitsverfahren nicht gegeben sei. In diesem Falle wäre es nötig, dass der Beschuldigte aussagen kann und dass man seine aktuelle Lebenssituation prüft.

Die Staatsanwaltschaft forderte 9 Monate Freiheitsstrafe unbedingt, 30 Tagessätze Geldstrafe à je 100 Franken unbedingt sowie 300 Franken Busse. Dies wegen mehrfacher Gewalt und Drohung gegen Beamte, Hinderung einer Amtshandlung, mehrfacher Beschimpfung und Drohung. Zudem sei eine frühere Strafe zu widerrufen. Verteidiger Stephan Fröhlich meinte, dass der Tatbestand Hinderung einer Amtshandlung nicht gegeben sei, da die Kontrolle ja durchgeführt werden konnte. Zudem konnte er auch die Drohungen (spucken und «Schwedenkuss») gar nicht zur Ausführung bringen, zudem habe er diese im Rausch ausgesprochen.

Gestanden hatte der Beschuldigte allerdings den Tatbestand der Beschimpfung sowie Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz. Patrick konsumierte in den Monaten zuvor an freien Tagen jeweils fünf bis sechs Joints täglich. Der Verteidiger beantragte, dass der Beschuldigte keine Freiheitsstrafe antreten muss. Er sei mit einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen à 30 Franken sowie zu einer Busse von 300 Franken zu verurteilen. Das Urteil ist noch nicht gefällt, Patrick soll nochmals aufgeboten werden.