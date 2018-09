Empfindlich frisch ist es an diesem Morgen im Wald beim Werkhof in Lupfig. Richard Plüss, Förster beim Forstbetrieb Birr-Lupfig, scheint hingegen nicht zu frösteln: Er trägt Kurzarm. Die Jugendlichen der Oberstufe Lupfig, die sich um ihn versammelt haben, sehen jedoch aus, als wäre ihnen kalt. Das soll sich aber bald ändern, denn die Schüler sind für einen Arbeiteinsatz im Rahmen ihrer Projektwoche im Wald. Unter dem Thema «Wasser» wollen sie sich heute einen Überblick über die Auswirkungen der Klimaerwärmung im Wald machen. Und ihren Beitrag dazu leisten, dass der Wald sich den Klimaveränderungen anpassen kann.

Der Förster und Gemeindeammann von Lupfig geht auch auf die Luftverschmutzung ein, die eine Schülerin anspricht. «Wir alle helfen mit, die Luftverschmutzung zu verursachen.», sagt Plüss eindringlich. Er appelliert an die Schüler, sich gegen den Klimawandel und für den Wald einzusetzen. Dabei weibelt Plüss auch für die Waldinitiative, über die die Aargauer am 25. November 2018 abstimmen werden. Im Hintergrund hängen denn auch zahlreiche Transparente, die für ein Ja zur Initiative werben.

Plüss wendet sich dem heutigen Arbeitseinsatz der Oberstufenschüler zu. Sie sollen Eicheln einsammeln, die zahlreich auf dem Waldboden verstreut liegen. Die Eiche ist tolerant gegenüber der Hitze, weshalb sie eine rosigere Zukunft hat als die hitzeempfindlicheren Bäume. Diese werden sich langsam in die nördlichen Gebiete zurückziehen, während bei uns Bäume aus den südlicheren Regionen einwandern.

Dieses Jahr tragen die Eichen viele Samen. Mit Eimern ausgerüstet, laufen die Schüler eifrig los, den Blick auf den Waldboden gerichtet. Entdecken sie eine Eichel, wandert sie sofort in den Eimer. So werden diese innert Kürze gefüllt. Später werden sie die Eicheln im Wald einpflanzen. «Nicht jede Eichel wird keimen», so Plüss. Aber die eine oder andere könnte zu einem stattlichen Baum werden.