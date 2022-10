projekt Strom für 320 Haushalte: Schweizer Armee will auf dem Waffenplatz Brugg achtmal so viel Sonnenenergie gewinnen wie bisher Auf der Mehrzweckhalle bei der Schützenmatt befindet sich eine der grössten Fotovoltaikanlagen des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport. Schon vor der kritischen Energielage wurde ein Ausbau ins Auge gefasst.

Für den Waffenplatz Brugg wurde ein Vollausbau mit Fotovoltaik geprüft. Michael Küng

2019 gab Viola Amherd den «Solar-Befehl». Damals erklärte die Verteidigungsministerin gegenüber der «NZZ am Sonntag», dass Kasernen und Gebäude künftig mit Solarzellen bestückt werden sollen. Eine der grössten Fotovoltaikanlagen des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) befindet sich auf dem Waffenplatz Brugg.

Laut Sprecherin Jacqueline Stampfli werden auf dem Dach der Mehrzweckhalle bei der Schützenmatt rund 180 Megawattstunden (MWh) elektrische Energie in 365 Tagen produziert. Stampfli führt aus:

«Dies entspricht dem durchschnittlichen jährlichen Strombedarf von rund 40 Schweizer Haushalten.»

Doch ein Augenschein vor Ort zeigt: Viele Dächer der militärischen Anlagen sind noch frei. Könnten diese angesichts der drohenden Energiemangellage bald mit Solarzellen ausgerüstet werden?

Auf Nachfrage der AZ erklärt Stampfli, dass Armasuisse Immobilien, das Immobilienkompetenzzentrum des VBS, dazu bereits 2021 eine Machbarkeitsstudie lanciert hat.

Ab 2025 ist die Realisierung vorgesehen

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie wurde für den Waffenplatz Brugg ein Vollausbau mit Fotovoltaik geprüft. Die Studie ergab, so Jacqueline Stampfli, dass das voraussichtliche Ausbaupotenzial bei rund 1400 kWp mit einem jährlichen Energieertrag von 1300 MWh liege. Dies entspreche dem durchschnittlichen Strombedarf von rund 280 Haushalten in 365 Tagen. Dieses Potenzial will das VBS nun nutzen.

Die Anlage auf der Mehrzweckhalle kann den durchschnittlichen jährlichen Strombedarf von 40 Haushalten decken. Symbolbild: Alex Spichale

Im kommenden Jahr soll die Planung für das Bauvorhaben, das auch den Ausbau der Fotovoltaikanlagen auf dem Waffenplatz beinhaltet, starten. Sobald das Projekt konkret vorliege, würden sich auch die Kosten abschätzen lassen, fügt Stampfli auf die entsprechende Frage an. Ab 2025 ist dann die Umsetzung vorgesehen.

Noch wird das Vorhaben aber für die Armeebotschaft 2023 vorbereitet. Anschliessend liegt der Entscheid beim Parlament.