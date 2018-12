Sie waren Pioniere vom Birrfeld

Im Planungsbericht zum Masterplan Industrieareal Grossacher und Grändel in Birr wird auch eingegangen auf die städtebauliche Entwicklung im Birrfeld. In den Fünfzigerjahren kaufte der Badener Industriekonzern BBC Landflächen, um den Produktionsstandort neu zu positionieren.

Das seinerzeitige Entwicklungskonzept von Architekt Hans Marti sah den Bau einer Kleinstadt mit 15 000 Einwohnern vor. Das Areal der Siedlung Wyde stellte das erste Baufeld neben dem neuen Industriebetrieb dar und umfasste rund 530 Wohnungen. «Die Bewohner dieser Siedlung waren die Pioniere von Birrfeld», heisst es im Planungsbericht.

Die erste Halle in Birr wurde 1958 gebaut. Bis 1994 folgten mehrere Erweiterungen der Fabrikationsanlagen durch unterschiedliche Hallen- und Gebäudetypen. 1995 erteilte der Bundesrat der Erdgas Ostschweiz AG die Konzession für den Bau und Betrieb einer Erdgashochdruckleitung von Othmarsingen nach Birr. Die Leitung versorgte das Gasturbinen-Prüfzentrum im Werk Birr mit Erdgas. 2000 verkaufte die ABB den Turbinenbau an den französischen Konzern Alstom, der diesen 2015 wiederum an die General Electric (GE) weiterverkaufte. Den Prüfstand hat GE an die italienische Firma Ansaldo abgetreten. (mhu)