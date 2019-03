Man hat die Möglichkeit, zu sich zu kommen, ohne Ansprüche von Aussen. «Wenn man dem ganzen schon ein Etikett geben muss, dann am ehesten ‹meditierendes Malen›: Ich konzentriere mich auf das, was ich gerade mache», präzisieren es die ehemalige Oberstufenlehrerin Karin Cagnazzo sowie die Schulsozialarbeiterin und Pflegefachfrau Kathrin Spicher, die den Malort seit gut einem Jahr im Keller ihres Hauses in Lauffohr führen.

Eine universelle Ausdrucksform

Die Regeln dort sind klar: Die Bilder werden nicht kommentiert und bleiben im jeweiligen Malort geschützt aufbewahrt. Der Malort an sich ist simpel eingerichtet, ohne ablenkende Fenster nach draussen. Und ein sorgfältiger Umgang mit dem Material und den Mitmenschen ist Pflicht.

Regelmässiges Malspielen fördert offenbar Konzentration und Ausdauer, wirkt entspannend und gibt Energie. Dabei soll man frei von innen her das malen, was gerade gemalt werden will. «Wenn mir Kinder manchmal sagen: ‹Ich weiss nicht, was ich malen soll›, dann antworte ich: Der Pinsel weiss es. Probier einfach mal», sagt Karin Cagnazzo.