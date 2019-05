Schlingnattern, Zauneidechsen und Haselmäuse – ihr Zuhause ist der Bruggerberg. Zusammen mit vielen anderen tierischen Bewohnern leben sie auf den Flächen am Waldrand entlang dem Hansfluhsteig. Dort soll jetzt das fast unbebaute Grundstück «Schnägg» auf der Parzelle 109 samt Rebhaus öffentlich versteigert werden.

Der Naturschutzorganisation Pro Natura Aargau ist das ein Dorn im Auge: «Diese Parzelle gehört schlicht nicht in die Bauzone», wird Pro-Natura-Geschäftsführer Johannes Jenny in einer Medienmitteilung zitiert. Deshalb hat sich der Verein mit einem öffentlichen Schreiben an die Stadt Brugg gewendet und fordert darin die Auszonung der Parzelle. Stattdessen soll der «Schnägg» zur Naturschutzzone erklärt werden.

Lässt sich die Stadt auf diesen Handel nicht ein, plant Pro Natura, die Liegenschaft selbst zu kaufen: Der Mindestverkaufspreis beläuft sich auf 95 000 Franken. Dafür hat die Aargauer Naturschutzorganisation eine Sammelaktion gestartet und hofft nun auf Unterstützung aus der Bevölkerung.

Bruggerberg ist einmalig

«Die Spendenaktion ist erst gerade angelaufen, aber wir haben schon viele positive Rückmeldungen erhalten», sagt Matthias Betsche, Präsident Pro Natura Aargau. Der Bruggerberg sei einmalig, da es sich um einen der trockensten und wärmsten Südhänge des Aargaus handelt, der vielen verschiedenen Tierarten Lebensraum bietet. «Dieser Lebensraum lässt sich nicht einfach ersetzen, wenn er einmal überbaut ist», so Betsche.