Preiserhöhung Windischer Familien zahlen nächstes Jahr pro Monat 75 Franken mehr für den Strom Wie die Konsumentinnen und Konsumenten im Bezirk Brugg nächstes Jahr von der Strompreiserhöhung betroffen sind. Die Unterschiede sind gross.

Sparen ist angesagt: Teurer wird der Strom sowieso. Keystone

Die aktuellen Entwicklungen der Energiepreise haben im nächsten Jahr auch beim Elektrizitätswerk in Windisch deutlich höhere Strompreise zur Folge. Für einen durchschnittlichen Haushalt (4-Zimmer-Wohnung mit einem Verbrauch von 4500 Kilowattstunden pro Jahr) dürften sich die Kosten im 2023 auf 1906.20 Franken belaufen. Zum Vergleich: Im Jahr 2022 wird noch mit 1013.55 Franken gerechnet. Der Gemeinderat Windisch hält am Mittwoch dazu in einer Mitteilung fest:

«Dank des Wechsels der Beschaffungsstrategie konnte ein noch deutlicherer Preisanstieg verhindert werden, trotzdem werden die Stromtarife für alle Bezugsgruppen um rund 88 Prozent ansteigen.»

Der Preis für den Energieeinkauf des Elektrizitätswerks Windisch habe sich für das Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdreifacht.

Auf Gewinn will der Gemeinderat «verzichten»

In der Mitteilung heisst es weiter: «Der Gemeinderat hat beschlossen, auf einen allfälligen Gewinn des Elektrizitätswerks zu verzichten und dessen Vermögen deutlich zu reduzieren.» So werde eine noch höhere Belastung aller Kundinnen und Kunden verhindert.

Die Gemeinde Windisch besitzt das Energiestadt-Label seit 2003 und verpflichtet sich damit zu einem vorbildlichen Umgang im Energiebereich. Archiv AZ

Die Energiestadt Windisch informiert ihre Kundinnen und Kunden bereits auf ihrer Website über Energiespartipps. Damit könne die Stromrechnung direkt beeinflusst werden, fährt der Gemeinderat fort. Zudem nehme die Gemeindeverwaltung ihre Verantwortung wahr und prüfe Massnahmen, die zur Reduktion des Energieverbrauchs beitragen.

Für IBB-Kunden macht die Mehrbelastung 200 Franken aus

Auch im Gebiet der IBB Brugg müssen die Konsumentinnen und Konsumenten nächstes Jahr mehr für den Strom bezahlen. Die Brugger Energieversorgerin schreibt am Mittwochnachmittag: «Der Strompreis je Kilowattstunde (kWh) für das Jahr 2023 steigt für einen Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 4500 kWh (Elcom-Verbrauchskategorie H4) rund 18,8 Prozent und beträgt neu 24,55 Rappen/kWh exkl. Mehrwertsteuer.» Dies bedeute Mehrkosten für eine Familie von rund 189 Franken pro Jahr.

Ein Fahrzeug der IBB Brugg vor dem Hauptsitz an der Gaswerkstrasse 8. zvg

Die IBB erhöhe die Preise für die Energielieferung in Folge der gestiegenen Beschaffungskosten auf den 1. Januar 2023 um 3,39 Rappen pro kWh exkl. MWSt. Der Netznutzungspreis steige moderat um durchschnittlich rund 6,3 Prozent, oder 0,50 Rappen/kWh exkl. MWSt. Diese Preiserhöhung ergibt sich laut der IBB aufgrund der höheren Kosten bei den vorliegenden Netzen und den Systemdienstleistungen (Entschädigung an Swissgrid).

Die Vergütung für Stromproduzenten wird um durchschnittlich 2,75 Rappen/kWh exkl. MWSt erhöht. Dies entspricht gemäss der IBB rund 37 Prozent. Diese Tarife gelten im ganzen IBB-Kundengebiet. Auf die Frage, ob die IBB wie der Gemeinderat Windisch bereit sei, auf allfälligen Gewinn zu «verzichten» und Vermögen abzubauen, antwortet Sprecherin Margot Keist: «Die Elektrizitätswerke von Windisch und Brugg sind sowohl in ihrer Struktur wie auch in ihrer Preisgestaltung nicht vergleichbar.»

In Mülligen steigt der Stromtarif um 54 Prozent

Wie bereits kommuniziert, wird der Strompreis bei der grössten Aargauer Energieversorgerin, der AEW Energie AG, per 2023 um 25 Prozent steigen, was pro Durchschnittshaushalt rund 220 Franken im Jahr ausmacht. Die Kundschaft der Elektrizitäts-Genossenschaft Mülligen muss laut deren Präsident Marc Riniker einen um 53,8 Prozent höheren Stromtarif in Kauf nehmen. Ab 2023 wird eine Familie 1134.45 Franken für 4500 kWh/Jahr bezahlen müssen.

Bei der Elektrizitätsversorgung Thalheim erhöht sich der Stromtarif (H4) um 1,6 auf 20,5 Rappen/kWh, was 8,5 Prozent entspricht. Der neue Tarif für die Gemeinde Mandach (Elektra Mettauertal) ist nicht bekannt.