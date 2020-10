Postulat eingereicht: Stadt soll mindestens neun Flüchtlinge aus Moria aufnehmen

Die Schweiz ist gefordert, Menschlichkeit und Solidarität zu zeigen, ist für die Brugger Einwohnerräte Björn Bürkler (Grüne) und Pascal Ammann (SP) klar. Die Stadt Brugg soll sich deshalb bereit erklären, mindestens neun geflüchtete Menschen aus dem griechischen Flüchtlingslager Moria aufzunehmen.

Die beiden Einwohnerräte haben ein dringliches Postulat eingereicht. «Die Zahl der Asylgesuche in der Schweiz befindet sich auf einem historischen Tief», halten sie fest. «Unser Staat verfügt über die finanziellen Mittel, die räumlichen Kapazitäten und die personellen Ressourcen, um geflüchtete Menschen in grosser Not aufzunehmen.» Der Brugger Einwohnerrat hat die Dringlichkeit allerdings am Freitag mit 18 zu 25 Stimmen abgelehnt. Behandelt wird der Vorstoss an der nächsten Sitzung.

12600 Menschen statt 2800 wie vorgesehen

Das Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos war für 2800 Menschen vorgesehen, führen Bürkler und Ammann in ihrer Begründung aus. Zuletzt hätten dort aber schätzungsweise 12600 geflüchtete Menschen unter sehr prekären Bedingungen gelebt. Durch Covid-19 habe sich die Situation zusätzlich verschlimmert. «Katastrophale hygienische Bedingungen und beengte Verhältnisse, die keinerlei soziale Distanz zulassen, haben ihren Teil dazu beigetragen», führen Bürkler und Ammann aus.