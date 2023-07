Porträt «Manchmal spürt man das Messer am Hals» – die Erfolgsgeschichte eines Brugger Start-ups Ein dunkles Zimmer, eine LED beleuchtete Tastatur und ein klebriger Controller. Das Thema Gaming ist in den Augen vieler mit einer Reihe Vorurteilen behaftet. Dabei steckt viel mehr dahinter. Ralf Mauerhofer weiss, welches Potenzial aus der Welt der Computerspiele zu schöpfen ist. Wir haben ihn im Technopark Brugg besucht.

Der Game Designer und Mitgründer der Brugger Firma Koboldgames, Ralf Mauerhofer (40), erzählt uns von der Entwicklung des Start-ups. Video: Nicole Caola

«Lern lieber, anstatt zu Gamen!», ein Satz der in vielen Haushalten zum Alltag gehört. Doch was, wenn man die beiden Tätigkeiten kombiniert? Ralf Mauerhofer hat sich das zum Ziel gesetzt. Als Mitgründer der Firma Koboldgames experimentiert er gemeinsam mit seinen fünf Teamkolleginnen und -kollegen an der Entwicklung sogenannter Serious Games. Dabei bedeutet ihm das Unternehmen viel mehr als nur Arbeit.

«Weder das Wachstum, noch der Erfolg steht bei Koboldgames im Vordergrund», sagt Ralf Mauerhofer. Die Augen des selbstständigen Game Designers leuchten, wenn er von seiner Firma erzählt. Mit der AZ blickt er stolz auf die letzten zehn Jahre zurück.

Spielende Jungunternehmer

Gemeinsam studierten Mauerhofer und seine vier Freundinnen und Freunde Yasemin Günay, Jasmin Widmer, Binan Woll und Mischa Geiser Game Design an der Zürcher Hochschule der Künste. Mit einem Studienprojekt stiessen sie plötzlich auf grösseres Interesse.«Wir wagten den Sprung in den Arbeitsmarkt und konnten unser erstes Game veröffentlichen.» Die Idee der eigenen Firma wurde geboren und «Koboldgames» im Jahr 2012 Wirklichkeit.

Ralf Mauerhofer hat die Firma Koboldgames zusammen mit seinen vier Studienkollegen gegründet. Bild: Nicole Caola

«Wir hatten praktisch kein Startkapital zur Verfügung», blickt Ralf auf seine Anfangszeiten zurück. Lohn bekamen diejenigen, die keinen Nebenjob hatten. «Wir haben einander ausgeholfen mit dem Antrieb: Wir wollen es gemeinsam schaffen.»

Auch im Alltag spielt die Selbstständigkeit eine grosse Rolle

Nach der Firmengründung im Jahr 2012, waren «Ferien» ein Fremdwort für die fünf Studienfreunde. «Am Anfang braucht es die 120, sogar die 150 Prozent», betont Mauerhofer.

Heute probiert er, seine Mailbox an Wochenenden ruhen zu lassen. Doch die Balance zwischen Arbeit und Alltag will gelernt sein. Abschalten an Wochenenden ist eine Herausforderung und die Verantwortung, die mit der Selbstständigkeit einhergeht, schwer abzulegen. «Sie lastet auch während meiner Freizeit auf mir», gesteht der Game Designer, «so spürt man manchmal das Messer am Hals.»

Zu der Video-Serie «Jung & selbstständig» In unserer Video-Serie «Jung & selbstständig» porträtieren wir junge Menschen, die eine eigene Firma gegründet haben. In jeder Folge setzten wir den Fokus auf eine Person aus dem Kanton Aargau oder Solothurn, die alles gibt, um ihre berufliche – aber auch persönliche – Ziele zu erreichen.

Eher eine Familie als eine Firma

«Yasemin, wo hast du den Anschluss für den Computer versteckt?», fragt Ralf Mauerhofer in den Raum. «Er sollte bei meinem Tisch sein», erwidert die Mitinhaberin der Firma. Die Antwort liefert Yasemin Günay nicht vor Ort sondern zugeschaltet aus dem Homeoffice. Die Mitarbeiter, die von Zuhause aus arbeiten, können mittels Webcam am Geschehen im Büro teilhaben. Auf einem grossen Bildschirm wiederum werden die Liveaufnahmen aus dem Homeoffice gezeigt.

So manchen Angestellten wäre dieser ständige Blick in die eigene Wohnung zu intim. Nicht für die Mitarbeitenden von Koboldgames. «Ich habe in dieser Firma eine Familie gefunden, der ich vertrauen kann», sagt Mauerhofer. «Wir haben eine grossartige Reise mit Höhen und Tiefen hinter uns», in seiner Stimme schwingt ein Lächeln mit.

Live dabei: die Mitarbeiter von Koboldgames im Homeoffice. Bild: Nicole Caola

Heute hat sich Koboldgames auf dem Schweizer Markt der Serious Games einen bedeutenden Namen gemacht. Zusammen mit Forschungsteams und Hochschulen entwickeln sie motivationsfördernde Programme, die Prozesse wie Lernen oder Therapien erleichtern sollen. «Anstrengende, Handlungen, die den Leuten Mühe bereiten, kann man mit einer Prise Humor, einer zweiten Ebene und kleinen Zwischenerfolgen begleiten und so im realen Leben eine Veränderung herbeiführen», erklärt Mauerhofer.

Für Unternehmerinnen und Unternehmer, die nach Erfolg streben findet er klare Worte: «Sagt Ja! Egal was auf euch zukommt, tretet der Herausforderung mit einer positiven Einstellung entgegen. Macht mal und lernt daraus!» Man solle sich nicht vorzeitig von potenziellen Möglichkeiten distanzieren, so Mauerhofer. «Als neue Firma muss man vorwärts gehen, auf keinen Fall rückwärts.»