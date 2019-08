Am Samstagnachmittag musste die Aargauer Kantonspolizei zum Bahnhof in Brugg ausrücken. Ein AZ-Leserreporter berichtet, dass Teile der Bahnhofsunterführung sowie der Eingang zum Neumarkt in der Unterführung durch die Polizei abgesperrt wurden.

Auch ein Rettungshelikopter der Alpine Air Ambulance war im Einsatz und musste eine Person abholen. Was am Bahnhof Brugg genau passiert ist, ist derzeit noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau bestätigte den Einsatz, will aber zu einem späteren Zeitpunkt vollumfänglich darüber informieren. (luk)

Update folgt...