Platzmangel im Unterdorf: Nun fährt ein Bus zehn Kinder in den Chindsgi Kornfeld

Der Kindergarten Unterdorf in Windisch ist auf das neue Schuljahr hin überfüllt. Darum müssen zehn Kindergartenkinder statt im Unterdorf in den Kindergarten Kornfeld. Gut 1,8 Kilometer trennen die beiden Kindergärten. Klar, dass ein Kindergartenkind diese Strecke nicht innert nützlicher Frist zu Fuss bewältigen kann. Darum werden die Kinder mit einem organisierten Kleinbus jeweils ins Kornfeld gefahren und dort auch wieder abgeholt. Dafür bezahlt die Gemeinde Windisch für ein Jahr 16000 Franken für den Fahrdienst, wie Isabelle Bechtel, Präsidentin der Schulpflege, auf Anfrage sagt.

Nebst dem Fahrdienst wurden auch andere Varianten diskutiert. Eine allgemeine Ro­chade wurde verworfen, da dazu viele Kinder in andere Kindergärten hätten umverteilt werden müssen. Auch in solche, die nicht ihrem Wohnort am nächsten liegen. «Sie müssten für den Weg in den Kindergarten aber auch zur Pflege ihrer sozialen Kontakte ausserhalb der Kindergarten-Zeit die grossen Strassen wie die Zürcher- oder Hauserstrasse überqueren», sagt Bechtel. «Für Kinder in diesem Alter ist dies nicht zu empfehlen.»

Ebenfalls keine Option war die Einteilung der überzähligen Kinder in den Natur- und Bewegungskindergarten. Denn dieser stösst mit 23 Kindern bereits jetzt stark an seine Grenzen. «Zudem werden die Ressourcen für diese Klasse mit der Neuressourcierung massiv vermindert», sagt Bechtel. «Die Aufnahmekapazität genügt bei weitem nicht, um die überzähligen Kinder aus dem Unterdorf aufzunehmen.» Verworfen wurde auch die Idee eines Zusatzbaus in Form eines Pavillons im Gebiet Unterwindisch. Denn dann hätte zusätzlich eine neue Klasse geführt werden müssen.

Wie die Zahlen genau aussehen, wird nun analysiert

«Dafür hat die Schule Windisch zu wenig Ressourcen in Form von Lektionen für die Lehrpersonen zur Verfügung», erklärt die Präsidentin der Schulpflege. Ein Argument gegen den Pavillon seien auch die hohen Kosten gewesen. Zudem hätte noch geklärt werden müssen, ob überhaupt genügend Land zur Verfügung steht und auch der zeitliche Druck habe deutlich gegen diese Variante gesprochen. «Die nun gewählte Variante mit dem Transport der Kinder zum Kindergarten Kornfeld ist mit Abstand die einzig mögliche und vertretbare Lösung», so Bechtel.

Und so werden am nächsten Montag im ersten Jahr 8 Kinder im Unterdorf in den Kindergarten gehen und im zweiten Jahr 13. Im Kornfeld wiederum werden es 19 Kinder im ersten Jahr und 7 Kinder im zweiten Jahr sein. Wie die Zahlen in den nächsten Jahren genau aussehen, wird nun analysiert. Die Abteilung Planung und Bau der Gemeinde Windisch hat den Auftrag erhalten, die Situation zu beurteilen. Im Herbst sollen die Zahlen und Prognosen vorliegen. Bereits jetzt ist klar, dass die Windischer Schulraumplanung vorsieht, die Kindergärten Unterdorf und Wallweg aufzuheben. Dafür wird beim Schulhaus Dorf ein neuer und grösserer Kindergarten gebaut. «Die Problematik sollte sich somit bald lösen», ist Bechtel überzeugt. «Bis dahin müssen aufgrund der Prognosen von Planung und Bau Lösungen gefunden werden.»

Dafür werden sich im Herbst Vertreterinnen von Schule, Schulpflege, Gemeinderat sowie Planung und Bau zu einer Schulraumplanungssitzung treffen. Dort soll die Problematik diskutiert und es sollen rechtzeitig Massnahmen/Übergangslösungen evaluiert und umgesetzt werden.