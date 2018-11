«Umnutzung ehemaliges Postbüro in Gewerberaum (Pizzaservice).» So lautet das Baugesuch, das noch bis zum 23. November auf der Gemeindekanzlei Villigen aufliegt. Bauherr ist Walter Schmid aus Villigen. Nicht er wird jedoch zum Pizzakurier, sondern Angelo Prota aus Windisch. Er ist der Sohn von Gerardo Prota, besser bekannt als «Zio Gerry». Bis im September diesen Jahres führte «Zio Gerry» seinen beliebten Pizzalieferdienst in Lauffohr.

Sohn Angelo half regelmässig beim Pizzabacken mit. Dabei sei der Wunsch gereift, etwas Eigenständiges aufzubauen, erzählt der 25-Jährige. «Ich will etwas mit meinen eigenen Händen erschaffen.» Deswegen führt er seinen Pizzaservice auch nicht in den Räumlichkeiten von «Zio Gerry» fort, sondern im ehemaligen Postgebäude in Villigen. Auch beim Namen wird alles neu: «Pizza Kurier L’angelo» wird das Lokal heissen. Vater Gerardo wird seinen Sohn aber sicher unterstützen. «Er freut sich sehr», sagt Angelo Prota.

Im Januar will er mit dem Pizzalieferdienst starten. Vorerst will er, wie schon sein Vater, nur abends geöffnet haben. Tagsüber geht Angelo Prota einem Vollzeitjob nach. Im Lokal helfen werden ihm seine Freundin und seine Familie. «Es wird ein Familienbetrieb.» Seine Vorstellung sei es, in zwei bis drei Jahren hauptberuflich als Pizzakurier tätig zu sein.