Erster Flug veränderte alles

Die Geschichte des «No Limit» begann mit dem Deltafliegen. Ein paar Kollegen schwärmten von dieser Trendsportart, blickt Roland Hunziker zurück. Er war damals als Lehrer im Langmatt-Schulhaus in Brugg tätig, engagierte sich beim Handballverein Brugg sowie im Vorstand des Schweizer Alpen-Clubs (SAC). Hunziker zögerte, liess sich schliesslich überreden, schaute an einem schulfreien Mittwochnachmittag zu und wollte es selber ausprobieren. Dann kam der Moment, als er den kleinen Hügel hinunterrannte und kurz darauf etwa 50 Zentimeter über dem Boden schwebte. «Das hat meine ganze Sicht verändert. Von da an gab es nichts mehr anderes.»

Allerdings sahen die Fluggeräte zu dieser Zeit alle ziemlich langweilig aus, erinnert sich Hunziker, der einst die Kunstgewerbeschule absolviert hatte. Der Entschluss reifte, selber einen Drachen zu designen. Zusammen mit seiner Frau, einer ausgebildeten Handarbeitslehrerin, machte er sich während den Sommerferien mit der Schulhaus-Nähmaschine im Langmatt-Eingangsbereich ans Werk. «Das Segeltuch kam aus Holland, kopiert haben wir ein Modell aus Amerika», sagt Hunziker und fügt mit einem Schmunzeln: «Unserer flog dank der super Näharbeit meiner Frau aber besser als das Original.»

Postwendend trafen die ersten Anfragen ein für solche Design-Drachen. Hunzikers richteten in Lauffohr eine Segelmacherei ein. Sie hätten das Handwerk dann von den Fachleuten richtig gelernt, sagt er. «Das war eine coole Zeit. Wir konnten uns innert kürzester Zeit einen so guten Ruf aufbauen, dass Deltaflieger aus der ganzen Welt zu uns kamen. Wir durften bei Neuentwicklungen mitwirken und Serienproduktionen übernehmen.»

In Gallenkirch kaufte das Paar ein altes Bauernhaus. Hunzikers bauten um, richteten ihr Atelier ein und gründeten 1986 ihre erste Firma. Diese existiert noch heute unter dem Namen «H-Sails». Nach wie vor produziert werden massgeschneiderte Sonnensegel nach Kundenwünschen, wie sie beispielsweise auf Spielplätzen anzutreffen sind. Ebenfalls ausgeführt werden Reparaturen für Segel jeglicher Art.

Im Surf- und Deltashop in Gallenkirch – «da verkehrte eine richtige Szene» – kam die Sprache eines Tages auf das Snowboarden. «Als Skilehrer konnte ich mir das nicht vorstellen», gibt Hunziker zu. Trotzdem fuhr er an einem Sonntagmorgen nach Flims und schnallte sich ein Brett an die Füsse. Weit und breit sei er der Einzige gewesen, die Skifahrer hätten ihn gespannt beobachtet. Hunziker fuhr ein paar Meter – «als Sportler, sagte ich mir, muss ich da durch» – und stürzte. «Natürlich haben alle gelacht. Aber an diesem Tag habe ich die Grundlagen des Snowboardens gelernt.» Und wie beim Deltafliegen zog es ihm den Ärmel rein, er nahm Snowboards in sein Sortiment auf und gründete eine Snowboard-Schule. Jedes Wochenende wurden in der Folge Jugendliche irgendwo in die Berge gefahren. «Ich weiss nicht, wie viele bei uns das Snowboarden gelernt haben.» Sowieso habe er immer – «das ist der alte Lehrer in mir» – auch Kurse gegeben. «Wir wollten nie nur etwas verkaufen, sondern ausbilden und mehr bieten.»

Mountainbikes kamen dazu

Weil die Kundenfrequenz zu hoch wurde im beschaulichen Gallenkirch, schauten sich Hunzikers nach einem neuen Standort um und fanden diesen an der Aarauerstrasse in Brugg, in dem Gebäude, in dem sich heute der Sunrise-Shop befindet. Zum Laden gehörte bereits eine erste Angestellte. Das Sortiment wurde erweitert mit Mountainbikes – von diesen erfuhr Hunziker von den «Freaks aus Kalifornien». Die Veloläden rundherum hätten zuerst den Kopf geschüttelt ob der «komischen Stollen-Bikes», sein Geschäft jedoch florierte. 2008 zog er ins heutige Ladenlokal im Dampfschiffgebäude.

Dass Investitionen in Trendsportarten auch mit einem Risiko verbunden sein können, hat Hunziker ebenfalls erfahren. Einmal, schildert er, habe er 30 Paar Inlineskates importiert. «Keiner interessierte sich dafür. Nicht einmal meine Tochter fand das cool», sagt er mit einem Lachen. Just als er aufgeben wollte, seien die Inlineskates plötzlich abgegangen «wie Pressluft». Da hätte er beinahe den Anschluss verpasst.

Der grosse Verdienst lasse sich indes sowieso nicht machen mit einem kleinen Trendsport-Laden, fährt der Firmeninhaber fort. Aber: «Es ist einfach mehr als ein Job, es ist eine Lebenseinstellung. Die Emotionen sind wichtig.» Seine Mitarbeiter – aktuell sind es drei Fachpersonen, ein Lehrling sowie eine Teilzeit-Kauffrau – müssten qualifiziert und immer auf dem neusten Stand sein. «Unsere Kunden wünschen ein Gegenüber, das etwas mehr liefern kann als nur rein technische Informationen. Das braucht neben guten Umgangsformen eine solide Allgemeinbildung und vor allem Fachwissen mit Praxis.»

Als Spezialist mit grossem Know-how und einer umfassenden, individuellen Beratung könne sich das «No Limit» im heutigen Umfeld behaupten. Als eine Herausforderung bezeichnet er den Online-Handel. Die Zeiten, in denen 30 teure Faserpelz-Pullover an einem einzigen Samstag über den Ladentisch gingen, seien definitiv vorbei. Aber: «Krampfhaft an etwas festhalten zu wollen bringt nichts», stellt Hunziker fest.

Alles, nur nicht 08/15

Mit seinen 67 Jahren möchte es der Firmeninhaber im Laden nun etwas ruhiger angehen lassen. Weiterhin als Guide im Einsatz stehen wird er aber für «Tourkultur», seinem dritten Standbein, das seit 24 Jahren ein Bestandteil seines Unternehmens ist. Organisiert werden Mountainbike- sowie Rennveloferien bei denen – nomen est omen – das Sportliche zwar im Vordergrund steht, aber auch das Kulturelle nicht zu kurz kommt. «Wir sind ein kleiner, feiner Anbieter.»

Langweilig wird es Hunziker also bestimmt nicht. Den Verleider, antwortet er auf die entsprechende Frage, hatte er noch nie. «Wir hatten Hochs, aber selbstverständlich auch Tiefs. Es gibt Läden, die beschreiten andere Wege. Unser Konzept ist seit Jahren gleich: alle Sportarten selber aktiv ausführen, Emotionen, Events and more». Sollte man etwas über «No Limit» sagen, fügt er mit einem Lachen an, dann sicher eines nicht: «Dass wir 08/15 sind.»